Arrancan las obras de la plaza de Brujas

Con el inicio de las operaciones de señalización de desvíos y otras actuaciones similares, han comenzado las obras del parking de Bruges-Mercat Central, que tienen una duración prevista de cinco meses y medio para la finalización y apertura del parking. La actividad en esta primera semana consistirá en la adecuación del entorno para posibilitar la movilidad motorizada en el mismo, especialmente del transporte público, mientras se actúe en la entrada al futuro aparcamiento.

«Cumplidos todos los trámites legales previstos por la legislación, empiezan las obras del esperado parking, que después de más de 10 años de abandono provocados por la deficiente gestión previa, han sido desbloqueados por el Govern de la Nau: un compromiso, otro más que teníamos con la ciudadanía, que hemos llevado a cabo diligentemente y según la hoja de ruta prevista», ha expuesto el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Así, hoy comenzarán los desplazamientos de contenedores, retirada de horquillas, replanteamiento de zonas de estacionamiento y reajuste de aceras que posibiliten el funcionamiento de la EMT y la circulación de vehículos mientras las obras lo precisen. Las obras han sido adjudicadas a Edifesa Obras y Proyectos, S.A., por un importe de 3.165.001,84 euros (IVA incluido).

En principio, la principal afección a finales de la próxima semana será la ocupación del tramo de la calle Editor Manuel Aguilar entre Sant Antoni y la avenida del Oest, que supondrá el desvío del tráfico rodado procedente de Guillem Sorolla por la calle Sant Antoni y la calle Beata, que invertirán el sentido de la circulación para hacerlo posible. Por otro lado, el tráfico procedente de las calles Peu de la Creu y Carabasses no podrá circular por avenida del Oest sentido plaza Sant Agustí, tan solo podrá circular en dirección hacia la calle Murillo. No obstante, aunque está previsto que estos cambios sean efectivos a partir del próximo miércoles 23 o jueves 24 de mayo, se recomienda evitar circular por este entorno si no es estrictamente necesario, ya que desde ya se están realizando las operaciones para favorecer esa accesibilidad y la EMT realizará pruebas previas con sus vehículos para asegurar el correcto funcionamiento del operativo.

Todo este desvío supondrá a partir del jueves 24 la redistribución de algunas paradas de la EMT, quedando anuladas las del Editor Manuel Aguilar-avenida del Oest, avenida del Oest-Beata, avenida del Oest-Roger de Flor y Pl. Ciutat de Bruges; mientras que la de Guillem Sorolla-Torn de l’Hospital se desplaza unos metros dirección Mercado Central hasta la altura de la calle Maldonado. Toda esta información se trasladará por informadores a pie en los días previos y en los primeros días de los cambios en las mismas paradas, en las que además se informará por escrito de cualquier cambio.