La madre de un alumno humillado en Barcelona: "A mi hijo le han vuelto a echar hoy de clase"

Paqui Luque, madre de uno de los niños que fueron humillados por sus profesores tras el 1-O en el colegio San Andrés de la Barca (Barcelona), ha denunciado que el acoso contra los menores continúa después de que este lunes la Fiscalía de Delitos de Odio denunciara a los docentes. "Estos últimos meses, mi hijo ha estado más tranquilo porque en el centro ha sido todo correcto. Pero hoy ya tiene el miedo de qué pasará después de la decisión de la Fiscalía", ha señalado este mediodía en TRECE. De hecho, este martes el niño ha dicho a la madre que no quería ir al centro porque le dolía la barriga y la cabeza. "Como no sabe cómo van a volver a actuar con él, tiene esa inseguridad y ese miedo", ha explicado.

La mujer, además, ha denunciado que hoy han vuelto a echar a su hijo de clase. "Ha venido a segunda hora, ha entrado al centro escolar y no sé qué asignatura tenía de 9 a 10 pero lo han echado de clase y lo han mandado a una sala de guardia. Le han dicho que si llevaba justificante y él le ha dicho que no y que su mamá lo traería después. Y sin embargo, delante de toda la clase, lo han echado. Hemos empezado la mañana un poquito mal", asegura.

Paqui también ha relatado lo que pasó en la clase de su hijo el día después del referéndum ilegal del 1-O. "Mi hijo me llamó sobre las 11.15 de la mañana y me preguntó qué había pasado con la Guardia Civil. Él me dijo que se tenían que ir un cuarto de hora al patio a manifestarse en contra de los "palos" que habían dado. Entonces, vine corriendo al centro a sacar a mi hijo y a pedir explicaciones de por qué estaban obligando a mi hijo a manifestarse. Hablé con la jefa de estudios y el director y me negaron todo. Estoy en contra de que a mi hijo le hagan ponerse a favor o en contra de algo o de alguien. Mi niño tiene derecho a venir a estudiar", señala.

La mujer resalta que, desde aquel día, ni la Consejería de Educación ni la Generalitat se ha preocupado por "el estado de los niños". "Al revés, se han puesto del lado de los profesores y han vulnerado los derechos de nuestros hijos".