Irene Villa: "No te puedes quedar en el sufrimiento y la autocompasión"

Siendo una niña, Irene Villa fue víctima de un atentado que se produjo en el barrio madrileño de Aluche en 1991. Irene perdió las piernas y tres dedos de una mano, pero eso no le ha impedido ir cumpliendo todas las metas que se ha propuesto. Es todo un ejemplo de superación y una motivación para todos aquellos que quieren seguir adelante. Ella asegura que es un orgullo servir de inspiración a tantas personas. Una persona que nos enseña a ver el lado bueno de las cosas.

Villa ha estado en el programa de TRECE 'El lado bueno de las cosas' donde ha repasado cómo le cambió la vida desde el día que sufrió el atentado. Cómo es la vida en familia, con sus hijos, su marido y su madre. Algunos premios y condecoraciones que ha recibido. Sus logros deportivos, como los trofeos que ha conseguido esquiando. También ha contado la anécdota de cuando estuvo con la princesa Diana de Gales, Lady Di, quien se disculpó por la presencia de los 'paparazzis' cuando ambas mantuvieron un encuentro.

"Nunca hay que dejar de luchar porque no sabes cuándo va a llegar la recompensa"

En un apartado especial para sus hijos, Irene Villa asegura que han sido su "mayor recompensa a una vida de lucha". "Yo siempre digo que nunca hay que dejar de luchar porque no sabes cuándo va a llegar la recompensa". "A mi me ha llegado a los 20 años del atentado", dice Villa en referencia al año 2011, cuando fue madre por primera vez. "Fue como un círculo perfecto y cerrado de la mejor forma".

"Recuerdo cuando mi marido me pidió la mano en Argentina. Se arrodilló ante mí y me enseño el anillo. Fue un momento inolvidable. Él es argentino y le saco cuatro años y yo quería un español, y al final mira. Es muy detallista y romántico. Detalles que los españoles no solemos hacer y son cosas de caballero que me encantan", ha recordado Irene Villa.



La periodista y escritora también ha querido hacer mención a su encuentro con el Papa Francisco: "Cuando conocí al Papa Francisco, yo estaba embarazada de cuatro semanas, me bendijo a mi hijo y me dijo que nos hiciéramos una foto. Me dijo también: ¿Tienes un marido argentino? Pues que Dios te de paciencia. Yo no podía hacer otra cosa que abrazarle",