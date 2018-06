Dos millones de personas podrían verse afectadas por la eliminación del tope de la cotización

Pedro Sánchez ha planteado eliminar el tope de las cotizaciones sociales para financiar las pensiones. En estos momentos la base máxima de sueldos está en 3.751 euros brutos al mes. Si se elimina ese tope, se produciría una repercusión en las empresas que tendrían que pagar 3.728 millones más que podrían salir del sueldo de los empleados, por lo que dos millones de trabajo se verían afectados.



La ministra española de Empleo, Magdalena Valerio, se ha mostrado confiada en que un consenso a nivel nacional con todos los partidos políticos para la reforma del Pacto de Toledo, incluyendo al Partido Popular, pueda ser clave para evitar un conflicto con Bruselas por la sostenibilidad del sistema.



"Si hay un acuerdo en el Pacto de Toledo y hay un acuerdo en la mesa del diálogo social en materia de pensiones, desde luego en Europa también van a ser más proclives a estudiar las propuestas de solución que les va a poner encima de la mesa el Gobierno de España", dijo la ministra en declaraciones a los medios durante un Consejo de Empleo en Luxemburgo.



Sobre cómo convencer a Bruselas de la sostenibilidad de las finanzas públicas, Valerio subrayó que la Constitución española "habla de pensiones adecuadas, suficientes, periódicamente actualizadas" y "que la reforma del año 2013 no va en esa línea en absoluto".



"Vamos a mantener que los pensionistas no deben perder poder adquisitivo. Son personas, las pensiones son uno de los principales elementos de redistribución que hay en un país. No lo consideramos un gasto, es una inversión, son personas que han dado mucho a este país y ahora tienen derecho legítimo a tener calidad de vida", afirmó.



Para la ministra, el problema "no es de exceso de gasto" sino de "déficit de ingresos", y planteó "racionalizar los gastos del sistema de la seguridad social" para que no seguir pagando con cotizaciones gastos "que no son prestaciones del sistema, como los gastos de gestión del propio sistema o tarifas planas y reducciones de cuota".