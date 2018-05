Ángel Garrido: “Mi cometido es finalizar esta legislatura, no ser candidato”

El presidente interino y candidato a ser investido presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no se esperaba esta situación. El que fuera número 2 de Cristina Cifuentes ha explicado que la expresidenta "se está recuperando. Ha sido un golpe muy duro". Para él "Cristina Cifuentes no debería tener que irse de la política por nada de esto" aunque entiende que haya pasado.



Sobre el nombramiento de Rajoy explica que su cometido "es finalizar esta legislatura" no "ser candidato" de cara a unas futuras elecciones. En este sentido confía en que Ciudadanos mantenga su apoyo como prometió. Preguntado por la subida de Ciudadanos Garrido entiende que "responde a un momento muy concreto en el que los grupos que están en la oposición nos dicen lo que queremos escuchar".