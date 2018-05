El agente inmobiliario que ayudó a Iglesias a buscar casa: "Buscaban una parcela para construir su propio hogar"

Juan Saura, uno de los agentes inmobiliarios que le enseñó parcelas a Pablo Iglesias e Irene Montero, ha asegurado que el líder de Podemos barajó en un principio la posibilidad de comprar un terreno para después construir en él su nuevo hogar. "Estuvieron viendo casas que no podían comprar y acudieron a nosotros para que les enseñáramos parcelas", admite el profesional.

En una entrevista este mediodía en TRECE, Juan asegura que la pareja estuvo viendo parcelas en la zona alta de La Navata, una zona aún más exclusiva que en la que los dirigentes de Podemos finalmente han comprado su chalet. "Estuvimos hora y media reunidos. Me preguntaron por la financiación para una parcela que costaba 200.000 euros y me dijo que Irene me iba a llamar para cerrar la operación, pero no pudo ser", ha dicho el agente inmobiliario. El presupuesto de Pablo Iglesias, asegura Juan, rondaba los 500.000 euros.

El profesional buscó la zona de La Navata porque tiene varias amistades allí, entre ellas Carolina Bescansa. Además, Juan ha revelado las ganas irrefrenables que tiene Iglesias de dejar Madrid. "No le gusta el casco urbano. Quería irse al campo. Y el hecho de que vaya a ser padre ha sido la razón definitiva para hacer ese traslado".

Juan cree que los 600.000 euros que ha costado su nuevo chalet es un precio razonable. "Quizá un poco más alto del precio de mercado, pero no mucho. Por la zona hay chalets con menos parcela sobre 340.000 o 350.000 euros. Pero de ahí, para arriba. Esta parcela es mucho más grande, con calidades muy altas", ha sentenciado el agente inmobiliario en su entrevista de este jueves a TRECE.