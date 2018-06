El valor sin mácula de Javier Cortés

El anunciado Desafío Ganadero quedó algo descafeinado tras el fielato veterinario. Rehuelga, uno de los hierros triunfadores del San Isidro 2017, se quedaba sólo con dos ejemplares; y Pallarés pasaba a lidiar cuatro. El ruedo de Las Ventas apareció con sendas rayas delimitadoras entre los tendidos 7 y 8 para efectuar la suerte de varas.

Algo que no precisó el abreplaza de Rehuelga, un animal entipado, sin exceso de kilos pero serio por delante. Casi se llevó por delante contras las tablas a Iván Vicente en el saludo capotero. En varas derribó en el primer encuentro pero no quiso saber del caballo en la muleta. No estuvo sobrado de fuerzas el cárdeno de Rafael Buendía. Iván lo trató de llevar muy templado, no violeantando con toques innecesarios. Pero la nobleza pajuna del animal hacía complicada la transmisión con los tendidos. Solo en una tanda postrera hubo más comunición entre torero y público cuando el torero se decidió a atacarlo más por bajo. Aún así, fue insuficiente para elevar el tono del trasteo. Se tiró por derecho a matar para dejar una estocada casi arriba de la que salió el de Rehuelga mortalmente herido. La ovación final reconoció los méritos del torero madrileño.

Más bajo de cruz pero más redondeado de líneas fue el primero del hierro de Pallarés. Una cojera temprana hizo que el palco asomase con rapidez el pañuelo verde. Javier Cortés, al que se esperaba tras su más que destacada actuación el pasado 2 de Mayo, corrió turno para lidiar el otro toro del hierro sevillano que le aguardaba en chiqueros. Este toro vino a demostrar que el trapío nunca es sinónimo de los kilos. Con sus 535 kilos y su seriedad por delante fue ovacionado por los tendidos. Tampoco anduvo sobrado de fortaleza y cumplió sin más en varas. Sin embargo, se vino arriba en el inicio de la faena de muleta de Javier. Prontitud y chispa en unas embestidas en las que iba con todo el toro. Muy asentado el madrileño, que se encajó a derechas para intentar mandar y limar las asperezas que dejaba la falta de clase del animal. La emoción la ponía el toma y daca entre toro y torero. Al natural el animal se desplazó de forma más bruta y era más complicado el gobierno. Una estocada arriba también hizo merecedor a Javier Cortés de una ovación final.

Como tercero saltó el segundo toro de Rehuelga reseñado. De perfectas y armónicas hechuras que empujó con bravura y clase en el caballo, sobre todo en la segunda vara. El toro tenía un buen inicio de muletazo, con Javier Jiménez dándole distancia en el cite. Otra cosa era cuando tenía que empujar en la muleta. Ahí faltó empuje y fondo. La faena del sevillano no pasó de correcta.

El cuarto lució dos buenos puñales por delante y tomó hasta tres varas, la última arrancándose desde lejos al caballo. Otra cosa fue su entrega en el peto. En el último tercio el toro acudió con prontitud al engaño que le presentó Iván Vicente. Un muletazo por bajo en el inicio de faena tuvo tanta largura como despaciosidad. Pero después, el toro no terminó de humillar y fue complicada la ligazón. Aún así, hubo naturales de notable trazo. Dispuesto siempre el torero de Soto de Real a pesar de que al toro se le fue acabando el combustible poco a poco. La gente tomó partido por el toro en el arrastre.

En quinto lugar saltó el sobrero corraleado de José Luis Marca. Un 'domecq' como sobrero de un desafío de 'santacolomas'. Todo muy a tono. Violento y sin ningún estilo en su embestida, a Javier Cortés no le quedó otra que tragar saliva y tirar de nuevo de bragueta y firmeza para intentar conducir los desclasados viajes de su oponente. Un derrote seco del toro le cazó por la ingle y le levantó varios palmos del suelo. Tremendo el golpe después contra el suelo. Noqueado aún por el topetazo, Javier apeló a la heróica para pegarse un arrimón final de notable sinceridad. Pero su talón de Aquiles, la espada, volvió a jugar en su contra.

El sexto de Pallarés lució 624 kilos en su amplia anatomía. Tomó dos buenas varas a cargo de Agustín Romero, que echó el palo perfectamente ante la pronta arrancada del toro. Pero poco le duró el fuelle al astado de la familia Benítez Cubero-Buendía. Javier Jiménez se enredó en una faena tan larga como plana.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, jueves 7 de junio de 2018. 31ª de Feria. Algo más de media plaza.

Dos toros de Rehuelga (1º y 3º), de buen presencia, entipados. De buen pitón izquierdo el primero y manejable pero sin entrega el tercero; tres toros de Pallarés (2º, 4º, y 6º), bien presentados. Encastado el segundo; noble pero sin celo el cuarto; y bravo en varas peros sin fuelle en la muleta el sexto. Un sobrero de José Luis Marca, (5º bis al correrse turno), manso y violento.

Iván Vicente, saludos y silencio.

Javier Cortés, saludos y ovación.

Javier Jiménez, silencio y silencio.