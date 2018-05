Toñete: "Espero que esta oreja sirva para demostrar lo que quiero ser"

Con una gran sonrisa y calado hasta los tobillos, el novillero Antonio Catalán "Toñete" no podía ocultar su tremenda felicidad después de lograr una meritoria oreja del sexto novillo del festejo de hoy en Las Ventas, un triunfo que espera le sirva para demostrar "lo que quiero ser".

"Ha sido una tarde muy complicada sobre todo por lo muchísimo que ha llovido durante la faena. Pero no podía irme sin dejar por lo menos algo de lo que el aficionado pueda acordarse con el paso de los días", aseguraba el joven madrileño a Efe al finalizar la tarde.

"La oreja es el premio a todo el esfuerzo realizado, a lo mucho que he tenido que entregarme para superar el tremendo diluvio que caía y el fuerte viento que soplaba en ese momento. Espero que la gente me vea ahora con otros ojos y haya visto que, a base de trabajo, de mucho trabajo, y de entrega, los sueños pueden llegar a cumplirse", añadía.

Sobre la novillada del Conde de Mayalde, Toñete reconocía que: "Ha habido de todo, pero en general creo que ha servido. Mi primero es verdad que tenía nobleza y buen aire, pero no le podía obligar mucho porque enseguida se venía abajo; y el otro creo que ha sido un buen novillo al que, a pesar del mal tiempo, lo he podido disfrutar", afirmaba también.

"Ojalá esta sea la primera de muchas orejas que me quedan por cortar en Madrid. Mi objetivo no es otro que llegar a lo más alto y creo que hoy he puesto la primera piedra en el camino", concluía.

El otro debutante de la tarde, Alfonso Cadaval, a pesar de no cortar orejas, sin embargo, se marchaba "satisfecho", porque, al menos: "Madrid ha visto a lo que he venido".

"Posiblemente me ha faltado frenar mis ansias en algunos momentos, pero es que esta plaza es espectacular y pesa mucho. Pero bueno, a entrega y voluntad creo que nadie podrá reprocharme nada, sobre todo en mi primero, un gran novillo para Madrid por la tremenda transmisión que ha tenido", declaraba el sevillano.

Sobre el otro utrero de su lote: "El quinto ha sido todo lo contrario. Un novillo más apagado y, aunque también lo he intentado, este tipo de animal aquí no sirve", finalizaba.

Más contrariado salía de la plaza Pablo Atienza: "Una tarde para aprender cosas. Evidentemente no venía a esto, quería mucho más; pero no queda otra que seguir remando, luchando y ojalá la oportunidad llegue en la siguiente actuación", reconocía el segoviano.