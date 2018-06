Revista de Prensa: El Rey Felipe VI copa los últimos titulares

"Victorino gana a los puntos", por Sixto Naranjo (COPE.ES)

La Corrida de la Prensa dejó como nota destacada un notable encierro de Victorino. Falta le hacía en Madrid. Una corrida cumplidora en el caballo pero que tuvo un gran fondo de nobleza y clase en el último tercio con el aditamento de los matices que da la casta. Un gran lote fue el que tuvo Paco Ureña, que reaparecía tras su percance en el campo, y al que Madrid se lo agradeció con una ovación tras el paseíllo.

"Don Felipe, en los victorinos", por Andrés Amorós (ABC)

Honra con su presencia Don Felipe la tradicional Corrida de la Prensa, acompañado por Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa, y por Roberto Domínguez. Escucha los vivas a España y al Rey que se han repetido tantas tardes. Los tres espadas le brindan su primer toro. A la postre, es la mejor noticia de una tarde gris, en el clima y en lo taurino.

"Otra vez Victorino lejos de su leyenda", por Zabala de la Serna (EL MUNDO)

En las dos últimas temporadas, Simón Casas le ha devuelto a la Corrida de la Prensa la categoría perdida. Que la propia APM se había dejado ir. Los victorinos y su A coronada -tan ligada la Prensa a su leyenda con aquel indulto de Velador en el 82- colocaron el ansiado "no hay billetes". Como en los viejos tiempos. Tan lejanos...

"Templa Ureña y asusta De Justo ante el mismísimo Rey", por Patricia Navarro (LA RAZÓN)

Vino Felipe VI para cerrar feria, 34 días ininterrumpidos en los que Las Ventas ha abierto sus puertas y en esta ocasión con lluvia, truenos y casi centellas. Locura de tiempo de este San Isidro mientras la gente se ha mantenido tarde tras tarde en el tendido. Impasible. Con un «No hay billetes» y la de Victorino decíamos adiós, que este caso es un hasta pronto, porque Madrid no cierra, solo su feria.

"El Rey, en la barrera", por Antonio Lorca (EL PAÍS)

La verdad es que tampoco tuvo suerte el Rey con la corrida de Victorino. Y no es que fuera aburrida, no; fue problemática, de las que mantienen la tensión, bravucona en el caballo, con sentido, encastada, dificultosa. Una corrida muy astifina para toreros muy puestos y aficionados prestos. Toros a los que no había que cuidar, como sucede con la mayor parte de la ganadería brava, sino cuidarse de ellos.

"Una anodina corrida de la Prensa cierra la feria de San Isidro", por Paco Aguado (EFE)

La larga feria de San Isidro de Madrid finalizó hoy, en presencia del rey Felipe VI, con la tradicional corrida de la Prensa, un festejo que resultó anodino y no precisamente por el juego de varios toros con opciones de triunfo de la divisa de Victorino Martín. Entre los cárdenos de la famosa divisa, con las hechuras típicas de la casa, los hubo de toda condición: desrazados y de compleja actitud defensiva, pero también bravos.

"A Victorino se le funden los plomos", por Juan Diego Madueño (EL ESPAÑOL)

El Rey Felipe vive en Las Ventas lo que no tiene en Malasaña. La ovación le decía "vente más, hombre". Letizia estará día y medio poniendo caras, oliendo a bicho en palacio. "Felipe, vuelve a lavar esa corbata". Ese es su mérito: estamos con usted. No sonó el himno —la lluvia de vítores a España es ya suficiente— y el Jefe de Estado aplaudió a Ureña con la oreja puesta en las explicaciones.

"El Rey Felipe VI en los toros y una importante faena de Paco Ureña", por Carlos Ilián (MARCA)

El Rey ha podido comprobar el llenazo en la plaza donde se entraban casi 24.000 personas y eso supone un rotundo argumento sobre el respaldo del que goza todavía la tauromaquia en este país donde es el segundo espectáculo de masas, detrás del fútbol y muy por delante de los demás, tanto de carácter artístico como deportivo.

"Crónica para un Rey", por Carlos Ruiz Villasuso (MUNDOTORO.COM)

Gracias, por tanto y por honor, por venir y, por tanto y con el mismo honor, que venga más Su Majestad a los toros para darse de bruces con el pueblo. Y con el toro. Que somos país en duda de expropiación pero leales con el país que ocupamos. Dicho esto, y en hablando, que es gerundio, de naciones, Victorino echó una de esas corridas made in Suiza por las precisiones que exigió.

"La entrega de Ureña y la seriedad de Emilio de Justo", por Gonzalo I. Bienvenida (APLAUSOS.ES)

Dos tandas sobre la derecha tuvieron buen toreo. La mejor versión de Ureña: encajado, templado, corriendo la mano y echándoselo atrás. El toro pasaba con temple pero iba recortando el recorrido según Ureña sumaba pases a las series. Se revolvió al final de una tanda ocasionando momentos de apuros. Ureña se puso con toda su pureza con la izquierda.

"Tres monterazos al Rey", por Marco Antonio Hierro (CULTORO.COM)

Decir que a Felipe VI no le gustan los toros y que, además, es del Atleti, significa que sus gustos personales son manifiestamente mejorables. Pero como eso –aunque de forma jocosa- es una opinión, no resta mérito alguno a que asista a una corrida de toros de las 34 de San Isidro para conservar su intención de ser el Rey de todos.