Revista de prensa: La raza de Ventura y una puerta grande de récord

"Ventura sigue haciendo historia en Las Ventas" (COPE.ES)

El rejoneador Diego Ventura volvió a hacer historia hoy en Madrid, al lograr su decimoquinta Puerta Grande de Las Ventas, un triunfo logrado por la vía de la épica y la temeridad por lo mucho que tuvo que arriesgar y exponer para imponerse a una horrenda "bueyada" de San Pelayo.

"Diego Ventura abre su decimoquinta Puerta Grande en Madrid", por Andrés Amorós (ABC)

A pesar de los toros complicados, Diego Ventura ha logrado, con mucha técnica y riesgo, abrir la Puerta Grande de Madrid por decimoquinta vez. Está en la cumbre. Aumenta la expectación para su mano a mano con Andy Cartagena. Y, sobre todo, los seis toros que matará en la Feria de Otoño supondrán un gran acontecimiento.

"Diego Ventura fulmina su propio récord", por Gonzalo I. Bienvenida (EL MUNDO)

Diego Ventura afrontaba en Madrid su primer compromiso de la temporada tras quedarse fuera de Castellón, Valencia y Sevilla como castigo empresarial a sus declaraciones en 2017 sobre la ganadería de Fermín Bohórquez. Su respuesta en solitario en Espartinas el mismo día de la corrida de rejones de La Maestranza fue un éxito. 20 años de alternativa conmemora Ventura este 2018. De sus tres tardes firmadas en Madrid la primera se culminó con la decimoquinta Puerta Grande de su carrera en Las Ventas.

"Ventura bate un récord", por Paco Delgado (LA RAZÓN)

A partir de ahí ya sólo él fue quien tuvo el mando de la situación, poniendo en pie a la gente con las piruetas que hizo interpretar a «Bombón», amarrando un triunfo que le suponía su cuadragésimosegunda oreja y salir a hombros por la Puerta Grande de Madrid por decimoquinta vez, superando así a Santiago Martín «El Viti», que lo hizo en catorce ocasiones.

"Rejoneo desangelado con seis erales", por Antonio Lorca (EL PAÍS)

Eran toros hechos y derechos por edad —todos habían cumplidos los cuatro años— y peso —entre 569 y 689 kilos—, pero no por la cara. Por la cara, eran niños de teta. Quiere decirse que sus pitones eran más propios de erales —novilletes de dos años—, y no porque no les hubieran crecido convenientemente a lo largo de su vida, sino porque se los habían cortado más de la cuenta.

"15 Puertas 15", por Javier Jiménez (MUNDOTORO.COM)

Diego Ventura ha hecho historia esta tarde al lograr su decimoquinta Puerta Grande de Las Ventas, superando las catorce de ‘El Viti’. Hoy, un rejoneador ha logrado lo que en toda la historia de la tauromaquia nadie ha conseguido. Si tenemos en cuenta que el trozo de historia viva del arte de torear se ha construido con una mansa y complicada corrida de San Pelayo, todo cobra mayor importancia.

"Diego renuncia a ser cigarrero", por Javier Fernández-Caballero (CULTORO.COM)

Más Puertas Grandes que El Viti. Por eso Diego formalizó este domingo su renuncia a ser cigarrero. Y de La Puebla del Río a Madrid viajó el censo de Ventura, que ya se ha convertido ya en el torero que en más ocasiones ha abierto la gloria de Alcalá, quince en total, un hito en el que sólo le sigue en suerte Santiago Martín.