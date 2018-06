La Diputación Provincial de Zaragoza considera que la celebración de la Feria taurina del Pilar, en octubre, está en peligro tras haberse conocido hoy que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha estimado el recurso contra la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia, que va a ser recurrido por la institución ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, ha comparecido hoy ante los medios para dar cuenta de la resolución del TACPA, que respeta pero no comparte, en tanto en cuanto, según ha explicado, la razón que esgrime es que de los 44 festejos que contenía el pliego de condiciones, uno (la corrida de San Jorge) no se pudo celebrar en la fecha propuesta.

Se trata del último episodio en el proceso para adjudicar la gestión de la plaza, propiedad de la DPZ, que anunció el pasado noviembre que iba a sacarla a concurso con el fin de obtener condiciones más ventajosas para la institución y dado que la situación había cambiado respecto a la anterior adjudicación, que ostentaba la UTE formada por Simón Casas Production SAS, Ruedo de Olivenza SL y Toros del Mediterráneo SL, con un contrato firmado el 27 de marzo de 2014.

Llanas ha precisado que se decidió rescindir el contrato en ejercicio del derecho de defender lo público que tiene la Diputación de Zaragoza, así como para mejorar los ingresos que proporciona la plaza, lo que generó "cierta revolución".

Los pliegos fueron recurridos por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) y por otras tres empresas taurinas de Zaragoza, "que han ido poniendo un recurso detrás de otro para que no se llegara a buen puerto con el procedimiento", ha lamentado el jefe del gabinete de presidencia de la DPZ, Francisco Martínez.

Ahora, el TACPA estima que el procedimiento era "nulo desde el principio" porque la corrida del 23 de abril no se pudo celebrar en su fecha.

Para Martínez, no es habitual que se suspenda un pliego de adjudicación que contiene 44 festejos (once por año durante los cuatro de su vigencia) porque uno no se pudiera celebrar.

La DPZ recurrirá ante el TSJA, pero la decisión definitiva no estará antes de diez o doce meses, por lo que corre un verdadero peligro la celebración, el próximo octubre, de la Feria del Pilar.

Como el principal objetivo de la institución es salvar esa feria, se ha planteado la posibilidad de convocar un concurso puente, una figura contemplada en la normativa, con concurrencia y con procedimiento de urgencia.

Esta figura se podría usar para ir salvando los festejos hasta que el TSJA se pronunciara definitivamente sobre los pliegos para la concesión de la plaza, ha explicado Llanas.

Pero Martínez ha insistido en que hay "más soluciones" sobre la mesa, que ha preferido no adelantar porque "aún están verdes", dado que la DPZ conoce la resolución del TACPA hace apenas cuatro horas.