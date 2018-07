Pamplona, el toro como gran protagonista

En Pamplona, durante una semana, el toro pasa a convertirse en el centro sobre el que pivota nuestra fiesta más conocida mundialmente. Los ‘sanfermines’. El toro es protagonista a todas horas del día. En el desayuno y en el almuerzo por su paso en el encierro matinal. Y en la merienda y en la cena por su lidia en la corrida vespertina. No se entenderían estas fiestas sin la presencia del toro aunque algunos, como el alcalde Joseba Asirón, no quieran o no puedan entenderlo.

El encierro matinal no es más que el paso previo a su lidia posterior en el ruedo. Un vestigio del pasado actualizado a nuestros días y a nuestro tiempo. Si en siglos pasados los toros llegaban a la carrera a la ciudad para su juego posterior en las calles, a día de hoy el Encierro de Pamplona sirve para que los toros puedan ser toreados en su plaza de toros horas después. Efecto y consecuencia. Sin las corridas de toros, el encierro perdería su esencia vital.

Pero es que además, en Pamplona no se corre ni se lidia un toro cualquiera. La llamada Feria del Toro es la apoteosis del animal bravo de gran trapío. La buena salud económica de la Casa de Misericordia de Pamplona hace que hasta la vieja Iruña viajen las cabezas de camada de las mejores ganaderías de España. Los criadores de toros reservan los animales más imponentes para su lidia en los ‘sanfermines’. Saben que es el gran escaparate donde la Fiesta sobrepasa los límites del mundo taurino para proyectarse hacia millones de espectadores más allá de nuestras fronteras.

La plaza de toros de Pamplona pasa a ser una gran Torre Babel donde se vive un tipo de Fiesta sin los convencionalismos habituales que pueblan el resto de cosos taurinos de nuestro país. En Pamplona la plaza se divide en dos. Unos tendidos de sombra silenciosos y serios y unos tendidos de sol que se desbordan al ritmo de canciones y de comida y bebida en abundancia. Sin embargo, cuando lo que ocurre en el ruedo merece la atención, todos se unen para disfrutar del buen toreo.

Este año, la Feria del Toro apuesta por la continuidad ganadera respecto al año pasado. Regresan los dos hierros triunfadores del pasado año: Jandilla y Victoriano del Río. Y junto a ellos, también vuelven a Pamplona las ganaderías de Miura, Cebada Gago, Puerto de San Lorenzo, José Escolar, Núñez del Cuvillo y Fuente Ymbro, habituales de la feria sanferminera.

La gran novedad se verá en la novillada inaugural del ciclo pamplonés. Por primera vez en este siglo XXI se lidiará el encierro de un hierro navarro, el de Ganadería de Picha.

En cuanto a los toreros que pisarán el ruedo de Pamplona destacan dos nombres propios. Dos toreros veteranos que son ídolos de la afición pamplonesa. Pepín Liria y Juan José Padilla.

Pepín Liria volverá a vestirse de luces en Pamplona tras diez años alejado de los ruedos. El torero murciano vuelve a un coso donde más se coreó el nombre a lo largo de su carrera.

Y Juan José Padilla, el actual referente de los tendidos de sol, dirá adiós a Pamplona en su temporada de retirada. Sus vueltas al ruedo en los últimos años con su inseparable bandera pirata son ya un icono de la Feria del Toro.

Y junto a ellos, los más jóvenes toman la responsabilidad en el abono. Andrés Roca Rey y Ginés Marín serán los dos únicos toreros que doblarán actuación en los ‘sanfermines’. También habrá presencia de las actuales figuras como El Juli, Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, Paco Ureña o Cayetano. Si bien se echan en falta toreros como Ponce, Manzanares o Talavante, alejados de esta feria en los últimos tiempos.

Pamplona también dará la oportunidad y recompensará los méritos de toreros modestos que se han ganado en otras ferias su inclusión en ésta. Los Octavio Chacón, Emilio de Justo, Pepe Moral, Gonzalo Caballero, Román o Juan del Álamo tienen la gran oportunidad de reivindicarse en un marco tan atractivo.

Pamplona, nuestra fiesta más universal donde el toro es el gran protagonista.