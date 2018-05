Paco Ureña: "Sé que algún día acabará llegando la tarde que sueño"

El diestro Paco Ureña, que hoy cortó una oreja en la octava de San Isidro, reconoció a Efe al finalizar la tarde que se marchaba "feliz" por el triunfo, que pudo haber sido de Puerta Grande de haber matado bien a su primero, algo que, sin embargo, no le obsesiona porque "sé que aún día acabará llegando".

"Me voy satisfecho, sobre todo porque creo que Madrid ha visto mi entrega de toda la tarde. La pena ha sido no haber matado a mi primer toro. Pero esto es así. Se te queda cara de que tenía que haber culminado la faena como tenía que haberlo hecho, pero hay que sacar la conclusión positiva de que, así y todo, el conseguido cortar otra oreja más en Madrid", declaraba el murciano.

Dicho apéndice lo cortó del quinto astado, en una faena de menor calado que su primero, que contó con el emocionante pasaje de una tremenda voltereta al volcarse sobre el astado para enterrar la espada, precisamente la que le privó de pasear otro trofeo más de su anterior oponente.

"Estoy muy dolorido, porque me he llevado golpes por todos los lados. Pero no se me podía ir otra vez. En el otro pinché y en éste tenía que cortarla (la oreja) sí o sí", reconocía.

Sobre sus dos toros, Ureña aseguraba que: "Han sido distintos, pero en los dos me he encontrado muy a gusto, sobre todo con mi primero, al que he pegado unos muletazos creo que muy puros y muy entregados. Ha sido un toro muy bueno, con mucha clase y bondad".

El más joven de la terna, López Simón, se marchaba más apesadumbrado, posiblemente por el lote que sorteó, pero también por su propio momento.

"Esto es muy largo y es muy difícil estar siempre arriba. Aquí se pasa mucho, muchos momentos, situaciones, pero al final no queda otra que tirar para adelante y tratar de venirte arriba, y para a veces tienes que pararte a reflexionar, ver qué falla y saber qué hay que hacer para solventar el problema", reconocía el madrileño.

Sobre su tarde: "Ha habidos momentos creo que buenos. A mi primero le he pegado algunos por el derecho en los que me he sentido; y con este último la pena es que le ha faltado más transmisión" finalizaba.

Finalmente, el director de lidia, David Fandila "El Fandi", afirmaba brevemente: "Me ha tocado bailar con la más fea, y ni uno ni otro me ha dejado estar a gusto. Una pena".