Manuel Ángel Fernández: “Ha sido una Feria muy larga”

Después de treinta y cuatro días de toros con una suspensión de por medio, Manuel Ángel Fernández quiso pasar por El Albero para hacer un repaso a lo que ha sido la Feria de San Isidro 2018 y para hablar del futuro más inminente de la plaza de toros de Las Ventas.

El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid destacaba que tras la Feria “ha tenido una buena media de asistencia pese a los treinta y cuatro festejos programados. Afortunadamente sólo ha habido una cornada grave como fue la de El Cid y también quiero felicitar a Juan Cubero y a su equipo por las buenas condiciones del ruedo”.

Sobre el modelo de feria sobredimensionado con más de un mes de toros continuados, Manuel Ángel señalaba que “hay que replantearse muchas más cosas que la Feria de San Isidro. Empezando por el estado de salud del mundo del toro. No solamente es San Isidro, en otras plazas hay festejos que incluso con figuras no llenan. Peo según me han expresado muchos aficionados, ha sido una feria muy larga. Ha sido una decisión tomada por Plaza 1 alargando dos días más de lo que tenía en el pliego. Es hora de que entre todos los que componen el sector se hagan planes a futuro”.

Fernández también destacaba que para una cantidad tan grande de festejos, “faltan aficionados que sepan valorar lo que se hace en el ruedo. Yo hice una propuesta a la Fundación del Toro de Lidia para intentar formar aficionados. Para que aquellos que vayan a San Isidro como un evento social, salgan de la plaza sabiendo valorar lo que han visto. Es el principal problema que hay en la fiesta, que no hay aficionados”.

Tras San Isidro llega la temporada de verano que un año más tendrá como apuesta la celebración de novilladas. Algo que tiene sus pros y sus contras. “En el pliego mantuvimos la obligación de hacer festejos en verano con la libertad de hacerlo el día que quieran. Pero también se nos pedía que hubiese novilladas. El problema es que no hay novilleros con la suficiente madurez y experiencia para venir a Madrid con totales garantías. Mantener una plaza de temporada y hacer novilladas es muy complicado porque el nivel de asistencia es mínimo”.

Mirando al futuro, las obras que se acometerán en la plaza de toros de Las Ventas para adaptarla al siglo XXI en materia de seguridad son inminentes. Manuel Ángel Fernandez relataba en El Albero cómo ocurrió todo el año pasado y las fases de estas obras. “Hubo mucha gente que quería cerrar Las Ventas, y también muchos aficionados que sin ninguna intención, se puso a favor de esa corriente. Tuvimos que aguantar un chaparrón tremendo por un informe de un técnico del Ayuntamiento. El año pasado se mantuvo la temporada y en esta se va a mantener. Las obras para acondicionar Las Ventas para lo que quiere el Ayuntamiento, que son los espectáculos no taurinos, hay que hacer una obra importante. Había que programarla y había que hacer unos estudios previos. La primera, que acaba de comenzar, es para reformar la cubierta de las andanadas. Finalizarán antes de la Feria de Otoño y tras este próximo domingo, las andanadas no se van a utilizar. El próximo año se acometerá lo más importantes, que es la obra en los tendidos. Se va a dejar una plaza más cómodas, más accesible. La plaza necesitaba esta remodelación. Los aficionados taurinos se merecen ver un espectáculo de primera categoría bastante más cómodos”.

Lo que conllevará esta remodelación será una reducción del aforo del coso venteño. Algo que confirmaba Manuel Ángel. “Entiendo que sí, se están viendo varias posibilidades. El anteproyecto está casi ultimado y será una obra de gran envergadura. Y obviamente se prevé que haya una reducción del aforo al hacerse todo más amplio y cómodo”.

Sobre la posibilidad de instalar sillas en los tendidos o rebajar el nivel del ruedo y reducir sus dimensiones, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos explicaba que “la colocación de sillas en los tendidos nunca se ha contemplado, porque Patrimonio no nos dejaría. Será lo más parecido visualmente a lo que hay ahora. Y la reducción del ruedo, está pendiente, podría hacerse para ganar una o dos filas de tendido”.

Por último, y pese a los últimos cambios en el gobierno de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández declaraba que desde el Centro de Asuntos Taurino “no hemos variado absolutamente nada. En estos tres años nos ha tocado redactar un nuevo pliego para Las Ventas, la adjudicación de la plaza, el cierre de la Escuela del Batán, las obras de Las Ventas… pero ante todo, lo que hemos hecho ha sido en beneficio de la Fiesta”.