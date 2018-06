Las figuras se reparten ocho orejas en la ‘Monstruo’ de León

Muy jaleado fue el recibimiento con el capote de Morante en el que abría plaza. Tomó un puyazo tapándole la salida. Muy aquerenciado a los tendidos de sol en los primeros tercios, lo único que hizo el diestro de La Puebla del Río, fue trastearlo y en ningún momento pareció convencido de poder hacer faena. Abrevió con la consiguiente bronca del respetable.

Jose María Manzanares, recibió a la verónica a su primer toro, abrochando con una media de mucho gusto. Tras un gran puyazo cumplió en banderillas. Rápido el alicantino sacó el toro a los medios y por el pitón derecho instrumentó las primeras series. Manzanares pulseando la muleta tapó defectos al toro al embestir en los primeros pases de cada serie cruzado. Faena desarrollada en su totalidad en los medios con series muy templadas que hicieron las delicias el público. Mató de estocada casi entera, siendo premiado con una oreja.

Con muchas ganas Talavante recibió al que hacia tercero. Muy variado con el capote en sus primeros compases. Quitó por faroles tras un puyazo siendo ovacionado por el público. Tras brindar la faena al respetable, comenzó con derechazos de rodillas y pases cambiados por la espalda. Muy ajustada la primera serie por el pitón izquierdo con un toro que se venia de largo. Noble y bravo el de la familia Matilla, también por el derecho se le arrancaba de lejos pudiendo llevarlo muy embebido en la muleta. Series por este pitón con muletazos largos y cadenciosos. Terminó la faena con bernardinas que fueron muy agradecidas por el respetable. A la hora de perfilarse a matar hubo parte del público que pidió el indulto. Tras dos pinchazos cobró una estocada. Oreja para Talavante y ovación para el de García Jiménez.

Un puntito más agresivo por la conformación de los pitones fue el que salto al albero en cuarto lugar. Roca Rey lo recibió con verónicas de rodillas saliendo muy apretado. Tomó un puyazo en el caballo que guardaba puerta sin entrega. Escaso de fuerzas su oponente, tuvo que darle mucho tiempo entre series el peruano. Tuvo clase por el pitón izquierdo, embistiendo muy humillado. Sobre esa mano se desarrolló la faena. Muletazos largos enganchados adelante y vaciados en la cadera. Lo intentó con la mano derecha, pero el toro se quedaba corto y echaba la cara arriba. Mató de estocada y tras un aviso cortó un apéndice.

A revienta calderas salió Morante en el segundo de su lote, recibiéndolo con afarolados. Quitó tras un puyazo con Galleo del Bu. Puso banderillas de manera fácil, siendo muy ovacionado. Comienzo de faena por bajo con regusto. Muy relajado en todo momento, Morante realizo una faena por ambos pitones con sabor de otras épocas. Faena de cercanías, con los pies muy asentados y entregado en su totalidad. Cambios de mano, pases de pecho de pitón a rabo y sobre todo mucho temple. Mató de estocada cortando dos orejas y siendo ovacionado el toro en el arrastre.

No humilló el toro en el capote en el segundo del lote de Manzanares. Y esa fue su condición durante toda su lidia. En ningún momento se entregó, un toro que por la escasez de fuerzas estuvo defendiéndose en todo momento. Sin transmisión, aun así el de Alicante lo intento con la técnica que lo caracteriza. Le aviso por ambos pitones echándole la cara arriba hasta que de manera aparatosa resultó cogido sin consecuencias aparentes. Tras una estocada corto la oreja.

Al que hizo séptimo, Talavante lo recibió en el centro del ruedo a pies juntos. A penas se le pego en varas. Largo el toro acudía a la muleta de Talavante. Sobre la diestra el extremeño le dio una primera serie larga y templada, llevándolo siempre muy toreado. Muy cruzado por el pitón izquierdo el toro transmitía menos. Volvió a derechas con un toro que le valió en todo momento porque se desplazaba. Mal con los aceros, Talavante, pasó un calvario para pasaporta al animal. Ovación cariñosa del público.

Al que cerraba plaza y feria, Roca Rey lo recibió de manera muy variada con el capote. E peruano, al que no vamos a descubrir ahora sabe administrar muy bien los tiempos. Y en este octavo toro de la tarde, siempre supo darle ese tiempo de más entre las series. Comienzo de la casa en el centro del albero. El toro tenía la misma condición que sus hermanos de camada, el desplazarse por ambos pitones. No lo desperdició Roca Rey con series largas y poderosas. Con el mejor toro de la tarde quizá el diestro mostró todo su potencial, incluida una serie con la diestra de rodillas, que hizo poner en pié al público. Muy pedido el indulto con sonora bronca para el palco, el cual acertó en no concederlo. Mató de estocada cortando las dos orejas.

FICHA DEL FESTEJO

León, domingo 24 de junio de 2018. 2ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Cinco toros de Hermanos García Jiménez (1º, 3º, 4º, 5º y 6º) y tres de Peña de Francia (2º, 7º y 8º), de escasa presencia y de buen juego en líneas generales.

Morante de la Puebla, bronca y dos orejas.

José María Manzanares, oreja y oreja.

Alejandro Talavante, oreja y ovación con saludos.