El Juli: “Me gustaría torear seis toros en solitario este año”

Ha sido el gran triunfador de la Feria de Abril de Sevilla. No todos los días se cortan cuatro orejas y se abre la Puerta del Príncipe tras lidiar un toro de indulto como fue 'Orgullito'. Julián López El Juli es el gran protagonista de esta primavera taurina en un año muy especial para él. El torero madrileño celebrará esta temporada su veinte aniversario de alternativa.

Por ello, El Juli quiso aparecer esta semana en el programa número 250 de El Albero, donde expresó su alegría por un triunfo en Sevilla que para él fue especial a los anteriormente conquistados en la Maestranza “ya que ésta alcanzó mayor dimensión por cómo han sido las cosas, por la forma de torear mía, la forma de embestir del toro. Y por la repercusión que tuvo todo. Pude tocar el cielo con la manos en Sevilla. Por ello ha sido todo tan especial”.

Una semana después de ese triunfo, Julían reconocía en COPE que “aún estoy en una nube, sin acabar de asimiliar la gran importancia de una tarde así. Estoy viviendo una cosa gloriosa y te sientes pleno”.

El Juli no dudó en definir al festejo del pasado lunes en Sevilla como “la tarde más redonda de mi carrera. Porque además necesitas un tipo de toro y de embestidas que mis dos toros tuvieron. Ambos me permitieron torear de la manera que yo busco”.

“Triunfos como el de Sevilla superan lo que alguna vez pude haber soñado”

Sobre su conocimiento de la ganadería de Garcigrande y su estrecha relación con Justo Hernández, el torero reveló que tanto él como el ganadero “sabiamos que 'Orgullito' era hermano del toro indultado el año pasado en Albacete e hijo de uno de los mejores sementales de la ganadería, el que más me gusta. Sabíamos que podía ser un buen toro, pero como no queríamos gafarlo ni siquiera nos llamamos antes de la corrida para comentar algo”.

El Juli reconoció que en una tarde con un ambiente tan electrizante, “siempre te dejas llevar porque el público interviene en la faena. Cuando sientes esos oles, te creces y emocionas el doble y para mí es una parte fundamental. Pero esta vez ha sido la ocasión en la que más rota he visto a la gente, en la que más ha intervenido en mi faena... vi a la Maestranza más apasionada”

Este triunfo en Sevilla vino a paliar un inicio de temporada complicado para El Juli tras su ausencias en Olivenza, obligada, y en Valencia por problemas de despachos. “Con el paso de los año ha aprendido a ver el torero con más paciencia y menos ansiedad. Me dolió no poder estar el Olivenza por la cornada de Bogotá. Pero no estar en Valencia me sentó mal después de varios años seguidos saliendo a hombros en Fallas. Me molestó el trato recibido. Pero yo sabía que mis armas son la muleta y la espada. En ciertos momentos, cuando alguna empresa no apuesta por tí y hay alguna cosa extraña, triunfos como el de Sevilla te dan la satisfacción de consolidarte más en tu sitio”

“El día de mi alternativa, el maestro Manzanares se acercó a mí y me dijo, 'venga, que es tu día'”

Sobre su posición de figura durante tantos años, El Juli relató que es “consciente del sitio que ocupo en el toreo. Un sitio difícil de llevar, con partidarios, con detractores. Lo entiendo y lo vivo con naturalidad y orgullo. Soy bastante autocrítico con mis defectos y no tengo complejos ante ellos. Sé mejor que nadie lo que soy y no necesito ni el halago ni la crítica”.

El torero madrileño también quiso contar que durante su trayectoria ha santido “muchas decepciones personales y profesionales. Pero ahora siento que hay más gente que tira del carro, no me siento en solitario haciéndolo. También hay organismos como la Fundación que ocupan un sitio importante. Pero esa etapa que en la que tuve de luchar contra el mundo se ha terminado".

En una temporada tan especial con la efeméride de su alternativa, El Juli desveló en El Albero que “me gustaría torear seis toros en solitario este año. Es una de mis ilusiones. Todavía no está cerrado, pero seguramente lo haga en un sitio especial para mí”.

El torero madrileño habló de su relación con la plaza de Las Ventas a lo largo de su vida profesional: “Es la plaza más difícil, la que más me aprieta y exige. Esa tirantez ha hecho que algunas tardes no haya estado a gusto y me haya impedido desarrollarme como torero. Pero hay otras en las que he disfrutado, como la faena a ‘Cantapájaros’ de Victoriano del Río”.

“Tengo la sensación de que aún tengo toreo dentro para poder expresarlo”

El Juli no esquivó ningún tema durante la entrevista y sobre las ganaderías que suele lidiar y la posibilidad de hacer algún gesto este año, reconoció que “algo se hará durante la temporada. Este tipo de ganaderías te permiten hacer otro tipo de tauromaquia de lo que la gente espera de tí. He toreado corridas de Miura, por ejemplo, y quizá la gente no entendido que no le puedo hacer las cosas que le hice a 'Orgullito' el otro día. No toreamos las corridas por fáciles, si no porque nos dan posibilidades para expresarnos. Pero sí hay ganaderías de estas llamadas 'duras' que me gustan, que tienen un tipo de toro a los que se les puede hacer el público espera de nosotros y algo se hará este año”

Uno de los grandes lastres de la Tauromaquia es la mala comunicación y eso lo reconoció el torero. “Tenemos un trabajo grande por delante. A nivel individual es importante aportar nuestro granito, pero debe haber una estructura que represente a toda la Tauromaquia y que se encarge de velar por la imagen del toreo”

Por último, Julián López El Juli ha definido a las personas más importantes que han pasado durante estos veinte años de matador de toros, como su familia, Manolo Lozano, Gregorio Sánchez, Roberto Domínguez, Luis Manuel Lozano o José Tomás, al que ha calificado como “mi gran competidor y uno de los mejores toreros de la historia”.