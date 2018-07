Juan José Padilla: “Gracias a Dios estoy bien”

El diestro jerezano, tal y como informamos en COPE, se recupera en casa del “aparatoso” percance que ha sufrido este sábado en la plaza de toros de Arévalo, cuando tras poner un par de banderillas resbaló y quedó a merced del toro y este hizo por él arrancándole el cuero cabelludo con el pitón.

Pasadas apenas 24 horas del percance y una vez que el diestro se encuentra recuperándose ya en su casa en Sanlúcar de Barrameda, después de haber sido atendido en la enfermería de la plaza y habiéndose sometido a distintas pruebas radiológicas que han descartado cualquier lesión cerebral, Juan José Padilla se ha puesto esta mañana en manos del doctor Alberto García Perla, que le ha realizado las pertinentes curas de la herida.

En declaraciones a COPE, Padilla, ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido en estas horas por parte de la afición y profesionales del toro así como las palabras a sus compañeros de cartel de esa tarde, Morante de la Puebla y Miguel Ángel Perera, “antes de nada quiero agradecer a mis compañeros de esa tarde y también a todos los que se han preocupado por mí estas horas”. Para después mandar un mensaje de tranquilidad “quiero decirles a todos que estoy bien,que ha sido un momento desagradable, pero afortunadamente se ha quedado en un susto”.

Padilla fue atendido en la enfermería de la plaza de toros de Arévalo y después fue trasladoa al Hospital de Ávila para someterse a unas pruebas radiológicas que han descartado lesión. Este domingo llegaba a su casa a primera hora de la mañana y más tarde ha sido atendio por el doctor Perla que le ha realizado la cura de la herida.

Relata Juan José Padilla el momento del percance “el piso estaba en malas condiciones, al clavar el par de banderillas no pude apoyarme, entonces caí al suelo y en ese momento el toro me tenía a merced y es cuando con elpuitón me arrancó el cuero cabelludo”.



El próximo martes volverá a revisión con el doctor Alberto García Perla para que le retire el drenaje de la herida y evalúe la herida, hasta entonces Padilla tendrá que mantener un reposo relativo junto a antibióticos y calmantes para administrar el dolor de la herida y evitar que haya infecciones

El próximo viernes Padilla tiene un compromiso en la plaza de toros de Pamplona, en pleno sanfermines, la que podemos decir que es “su plaza” y donde ha triunfado tantas tardes y para las peñas en un ídolo, el propio torero cuenta que “no hay motivos para que yo no esté alí ese día, me encuentro bien”

Hay que recordar que esta temporada Padilla se retira de los ruedos, una decisión que no ha sido nada fácil para el diestro pero que ha considerado oportuna tras el grave percance que sufrió hace unos años en la palza de toros de Zaragoza.