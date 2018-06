José Ignacio Ramos: “Sé que la exigencia en Burgos será máxima”

Veinticinco años de alternativa. Y para celebrarlo, a José Ignacio Ramos no se le ocurrió otra cosa que reaparecer por un día en su Burgos natal. Pero fiel a sí mismo, sin aliviarse. Para volver a vestirse de luces, una corrida de Victorino Martín.

Será el 1 de julio, y a pocos días del evento, el diestro burgalés pasó esta semana por El Albero para relatar que “todo va sobre ruedas. La preparación está siendo intensa y la mentalización también. Resparecer después de tanto años parado, y más siendo la corrida de Victorino, necesita un plus”.

Una preparación que va más allá de la forma física. “Es fundamental la preparación mental. Uno tiene que estar mentalizado para volver a la cara del toro sabiendo que se puede perder la vida. Esa mentalización es fundamental”.

“Llevo todo el invierno preparándome y mi mente está puesta ya en el día de la reaparición”, continuó explicando José Ignacio Ramos. “Ha sido una preparación de menos a más y me estoy encontrando muy bien delante de la cara de los animales que estoy tentando”.

Esta reaparición puntual cayó en su familia “como un mazazo, como si les hubiesen clavado un cuchillo. Lo están pasando muy mal al verme de nuevo anunciado con una corrida de Victorino. Pero saben que es mi felicidad y lo respetan”.

Sobre la corrida de Victorino Martín, el torero burgalés confirmaba en COPE que la había visto y se trataba de un encierro “serio, con toros buenos y bajos, pero un punto por encima del tipo de toro de Burgos. Sé que la exigencia será máxima y espero que me embista uno para poder disfrutar”.

Y para añadir más alicientes al evento, José Ignacio Ramos podrá torear en el remozado Coliseum Burgos, que se erige sobre el antiguo coso de El Plantío. “En mi cabeza no estaba volver a torear más. Por eso, torear en el nuevo Coliseo es un aliciente más y poder abrir su puerta grande. Aunque mi idea, más allá de triunfos o estadísticas, son las sensaciones que pueda tener en la plaza. Siempre me he caracterizado por mi pundonor y mi raza. Quiero volver a dejar constancia de que no va a ser un mero trámite. Quiero rivalizar con mis compañeros y que me vean la dimensión que quiero dar”, concluyó Ramos.