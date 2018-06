Jesús María Gómez: “Siempre que el palco es protagonista es para mal”

Si ha habido un punto negativo en la recién finalizada Feria de San Isidro ha sido la actuación de los distintos equipos presidenciales de Las Ventas. Orejas concedidas sin mayoría de pañuelos, otras no concedidas con mayoría de pañuelos, toros devueltos por mansos, vueltas al ruedo a toros que no las merecían… Muchas decisiones y casi todas polémicas.

Uno de los presidentes del coso madrileño pasó por los micrófonos de las ediciones especiales de El Albero emitidas durante San Isidro en COPE Madrid. Jesús María Gómez, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y tuitero activo, ofreció sus razones y no se escondió ante las decisiones tomadas en el palco.

Jesús María confirmó que “cuando comenzó la Feria no pensaba que íbamos a ser protagonistas, porque siempre que somos protagonistas es para mal. Hay una consideración colectiva de que el palco ha hecho mal las cosas. Todo es debatible, pero lo que me ha desconcertado y preocupado ha sido el tono de algunas críticas a través de las redes sociales”.

“Esta es mi tercera temporada de presidente”, continuó relatando el presidente de Las Ventas,” y reitero que he visto cierta aspereza. Y he visto una división entre tendidos que creo que no ayuda nada a la Fiesta”.

Sobre los criterios necesarios para acceder al palco de la plaza venteña, Jesús María Gómez explicó que “sobre todo se necesita afición. Y me duele cuando nos acusan de malos aficionados. Está claro que hay que tener una formación teórica y práctica. Pero aparte de eso, todos tenemos afición. Y de verdad, que no hay nada a la contra de la Fiesta por nuestra parte. En todos hay amor a la Fiesta. Pero sigo creyendo que uno de los valores del palco de la Plaza de Toros de Las Ventas es que los que subimos ahí arriba somos funcionarios de Policía, gente que por nuestro desarrollo profesional estamos habituados a recibir y aguantar presiones”.

Jesús María Gómez también relató en El Albero que “siempre hay reuniones previas a la Feria. Intentamos que haya unidad de criterios, está claro. Pero luego todo tiene tantos matices que es muy difícil tener esa unidad. Y claro que tenemos conversaciones posteriores, sobre todo por la solidaridad entre nosotros de los que subimos ahí arriba”.

Su decisión más polémica fue la devolución por manso de un toro de la ganadería de Las Ramblas. “Yo no tomé una decisión buena, pero sí la que yo consideré que era la menos mala”, se defendió. “Conozco el reglamento y el artículo 84 te posibilita a devolver un toro cuando su conducta es anómala y no apta para la lidia. Yo he visto muchos toros mansos, pero lo que vi ese día no lo había visto en mi vida. Valoré que íbamos a entrar en una sucesión de acontecimientos que no iban a beneficiar a la lidia. Quizá me pasé de listo y devolví el toro. Pero seguramente hiciese lo que hiciese no iba a convencer a nadie”.

“¿Volvería a devolver un toro así? Ya no lo sé. Debería decir que no… pero con todo lo que ha pasado después, tendría que valorar otras cosas y adoptar una actitud, que quizá no sería de buen aficionado, pero sería la de no complicarme la vida”, concluyó Jesús María Gómez.