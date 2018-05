La inteligencia de Adame ante la mansada de Alcurrucén

Mientras los ‘isidros’ peregrinaban este sábado en búsqueda de Morante y su toro, en Madrid abrió plaza un ejemplar de amplio trapío de Alcurrucén. Muy en la línea de esta ganadería, el toro pasó de puntillas con su punto de mansedumbre por los primeros tercios. Complicado lo puso sobre todo en el de banderillas a la cuadrilla de Curro Díaz. Pensando que podía romper, el linarense brindó al público antes de firmar un inicio de faena de empacado gusto. A derechas el toro se movió. Sin clase, pero con emoción. Curro ligó un par de tandas ligadas con algunos muletazos de buen corte. Al natural pasó lo mismo. Pero cuando retomó la diestra, el toro le derribó con los cuartos traseros. Al querer incorporarse le cazó el toro. Su amplia cuna ayudó a hacer presa. Tremendo el volantín del torero girando sobre sí mismo. Se levantó dolorido pero sin que el pitón hubiese calado. Un milagro. El toro ya no fue el mismo. Orientado y sin terminar de pasar, tuvo mérito la tanda al natural que aún extrajo Curro. La estocada se le fue algo caída. La ovación recompensó una labor meritoria.

El lucero segundo, ancho de sienes y largo de viga, también manseó de lo lindo. Miguel Martín y Fernando Sánchez lo bordaron con las banderillas. Joselito Adame también lo bordó en el inicio de faena. Los estatuarios y los pases del desdén sacándose al toro al tercio tuvieron sabor. A derechas el toro tuvo emoción en sus humillados viajes. Entendió la distancia y la altura Adame, que templó y ligó por este pitón. Al natural no hubo igual entendimiento y la faena no recobró la intensidad hasta las manoletinas finales con las que el mexicano epilogó su labor. La estocada rinconera dio paso a una petición que no cuajó en mayoritaria. Todo quedó en una ovación desde el tercio.

Muchas menos prestaciones tuvo el primero del lote de Juan del Álamo. Embistió a arreones y pegaba un frenazo a mitad de muletazo. Estuvo tesonero el salmantino pese a las pocas opciones que le ofreció el de Alcurrucén. Lo avió de una estocada caída y tendida que tuvo mucha muerte.

El cuarto siguió la pauta marcada por sus anteriores hermanos de camada. Manso de solemnidad, huido de los engaños y del caballo y haciendo hilo a los banderilleros camino de las tablas. Y después la nada. Más mansedumbre. La faena de Curro Díaz ante semejante ejemplar nunca cogió vuelo pese a sus intentos.

Se protestó la presencia del zancudo y vareado quinto. Muy alejado del trapío de Madrid pese a los dos leños que coronaban su testa. No quiso caballo, se dolió en banderillas y salió suelto después de cada muletazo de Adame. Otro manso de tomo y lomo que peso aún más por la deriva de la tarde. Muy por encima del toro e inteligente, el hidrocalido tuvo el acierto de ganarle siempre un paso entre pase y pase para antiparras a la acción del toro y lograr ligar los pases. Algo que consiguió en una tanda de mucho mérito en redondo. La estocada, caída, y la muerte rápida y espectacular del toro elevó la obra al premio de la oreja que tuvo mayoría de pañuelos y que salvaba in extremis la feria de Adame. Las protestas por la concesión del trofeo acompañaron la vuelta al ruedo con el trofeo.

El sexto lució el hierro de Lozano Hermanos. Aunque tampoco quiso saber nada de los jacos, en el tercio de muleta tuvo cierta calidad, sobre todo por el pitón derecho. El más claro del toro. Sin embargo duró poco el astado y la faena fue languideciendo.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, sábado 19 de mayo de 2018. 12ª de Feria. Casi lleno (22.179 espectadores según la empresa)

Cinco toros de Alcurrucén y uno de Lozano Hermanos (6º), bien presentados aunque de muy desiguales hechuras. Mansos todos. Exigente el segundo, manejables sin más primero, quinto y sexto.

Curro Díaz, saludos y silencio.

Joselito Adame, saludos y oreja.

Juan del Álamo, silencio y silencio.