García Navarrete evoluciona "satisfactoriamente" de la cornada en Las Ventas

El novillero Daniel García Navarrete evoluciona "satisfactoriamente" de la cornada de 15 centímetros sufrida en el festejo de ayer en Las Ventas, ha informado a Efe el cirujano jefe de la Monumental madrileña, el doctor Máximo García Padrós, encargado también de su seguimiento.

García Padrós ha asegurado que todo va "según lo previsto" en este tipo de cornadas, que el joven jienense ha pasado la noche "tranquilo y sin fiebre", que mantiene los drenajes puestos en la herida y que sigue con tratamiento a base de "antibióticos y antiinflamatorios".

"De seguir así muy posiblemente le demos el alta el miércoles o el jueves por la mañana, pero todo dependerá de la evolución de estos días y de que no surja ninguna complicación, que, según le he visto hoy, no creo que ocurra", ha apostillado.

García Navarrete, que fue prendido al entrar a matar al tercer novillo de Los Chospes del festejo de la víspera en Las Ventas, fue intervenido de "una cornada en tercio medio, cara anterior del muslo derecho con una trayectoria hacia fuera de 15 centímetros que produce destrozos en músculo cuádriceps; y un puntazo corrido en el glúteo. Pronóstico menos grave".

Nada que ver con la gravísima cornada que sufrió este mismo novillero el año pasado en Las Ventas, una herida en el cuello que afectó región cervical, mandíbula, suelo de la boca y base de la lengua.

"Aquella fue mucho más complicada, una cornada muy fuerte, muy grave. Menos mal que en Las Ventas tenemos un quirófano excepcional, además de un equipo médico de altura. En otro sitio quién sabe lo que hubiera ocurrido", dice el doctor.