Ganaderías de garantías para las nocturnas de la Maestranza

La empresa Pagés, representada por Ramón Valencia y Pedro Rodríguez Tamayo, ha dado a conocer este mediodía los carteles del tradicional ciclo de novilladas sin picadores de promoción, nocturno, en la plaza de toros de Sevilla que, con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería, se celebrará durante los días 5, 12, 19 y 26 del próximo julio a partir de las 21.30 horas.

Al acto, celebrado en el Salón de Carteles de la plaza de toros, han asistido dieciséis de los dieciochos participantes que conforman los carteles de las tres novilladas clasificatorias. En esta edición se vuelve a apostar por la formula de seis aspirantes por novillada por lo que sólo dispondrán de un eral por concursante. Los tres novilleros triunfadores de los festejos anteriores lidiaran la novillada final. Según Valencia “la gran cantidad de solicitudes recibidas nos obliga a formar estos carteles de seis y así dar oportunidad a un mayor número de participantes”.

Cuarenta y una solicitudes han sido presentadas a las oficinas de la empresa, de las cuales han sido elegidos los dieciochos novilleros considerados con mayor nivel. Trece de ellos han sido presentados por las Escuelas Taurinas a la que pertenecen, y los cinco restantes se presentan por libre.

En cuanto a precios de las localidades, según explicó Rodríguez Tamayo, se mantienen los mismos de la temporada anterior. Que oscilan entre los 10 euros de la localidad más barata, perteneciente a tendido alto de sol, a los 30 euros de una barrera de sombra. Los jóvenes asociados a Aula Taurina y Tertulia Taurina Universitaria gozarán de localidades limitadas al precio de 8 euros.

El jurado, como es habitual, estará compuesto por los cuatros asesores artísticos del palco presidencial.

Carteles.-

- Jueves 5 de julio . Novillos de Villamarta para: Fernando Gandullo (ETM de Camas – Sevilla) Álvaro López (Sanlúcar de Barrameda – Cádiz) Alejandro Cano (Escuela Taurina Linense) Primitivo López “El Primi” Escuela Tauromaquia de Sevilla) Juan José Villa “Villita” (ET de Madrid “José Cubero Yiyo) Jorge Martínez (EMT de Almería)

- Jueves 12 de julio . Novillos de Carlos Núñez para: Curro Jurado (Dos Hermanas – Sevilla) Carlos Enrique Carmona (Madrid) Cristóbal Ramos “Parrita” (Murcia) Manuel Martín (ET de Salamanca) Pablo Páez (Escuela de Tauromaquia de Sevilla) Jesús García (ET de Arganda del Rey Fundación El Juli)

- Jueves 19 de julio . Novillos de Cayetano Muñoz para: Miguel Andrades (ET de Ubrique – Cádiz) Antonio Muñoz (Cantillana – Sevilla) Corruco de Algeciras (EMT de Algeciras – Cádiz) Darío Cañas (ET Sevilla-Amate) Borja Collado (ET de Valencia) Manuel Perera (Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz)

- Jueves 26 de julio . Novillos de Jandilla para: Los tres novilleros triunfadores de los festejos anteriores.

Declaraciones de Ramón Valencia

Como es tradicional, en este último encuentro con la prensa con motivo de la presentación de las novilladas de promoción nocturna, el gerente de Pagés, Ramón Valencia, hizo un breve análisis de la temporada transcurrida en la Maestranza. Se mostró satisfecho con los resultados artísticos respecto a la pasada Feria de Abril. “Bien es verdad que esperábamos más asistencia de público, tal vez la lluvia ha restado gente a tardes que contábamos con mayor entrada”. Por otra parte, y en cuanto a resultados artísticos, “ha habido toreros, algo olvidados, que han despuntado, hemos gozado de grandes faenas y buenos toros, por lo que creo que ha sido una feria importante”.

En cuanto a las novilladas picadas “hubo muy buenos novillos, pero sin embargo, eché en falta el novillero” Esperaremos, ahora, cómo se da la temporada de novilleros a nivel nacional, para así poder formar un cartel de triunfadores, previo a las corridas de la Feria de San Miguel”.

De lo que no está satisfecho Ramón Valencia es de resultado económico. “Económicamente nunca estamos contentos. Se han vendido menos entradas y el abono se ha estacionado e, incluso, se han dejado de comprar algunos menos.”

También es posible que concluya la temporada en la plaza de toros de Sevilla con la última corrida de la feria de San Miguel, aunque sí se refirió; Valencia, a la fecha del 12 de octubre. “Es una fecha tradicional que está ahí. Una fecha especial para un acontecimiento especial. Y si no es algo especial no habrá festejo. De momento no hay nada programado, y de lo poco que hasta ahora se ha hablado para esa fecha me lo reservo”, concluyó.