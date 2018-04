Fernández y Navarrete, a la reconquista de Las Ventas

Dos de los protagonistas del festejo, Diego Fernández y García Navarrete, se han dado cita en Madrid para compartir inquietudes y mostrar su competencia ante la novillada del domingo.



Diego Fernández trenzó su último paseíllo en Madrid el pasado 3 de septiembre ante los novillos de San Martín. Fue el único festejo que toreó en 2017 y sabe la importancia que tiene el que ocurra algo el próximo domingo: “Cada vez que toreas en Madrid es una oportunidad increíblemente buena y estar en la plaza más importante del mundo te hace vivir feliz. Espero poder expresarme como soy y que todo el sacrificio que he tenido durante el invierno se vea reflejado".



Accidentada presentación en Madrid que tuvo García Navarrete el pasado año, el 2 de abril, ante novillos de La Quinta. Su primer rival le cogió dejándole dos graves cornadas, una de ellas en el cuello. Olvidados los fantasmas, afronta su regreso a Las Ventas: “Esa cogida te da que pensar, a mí me ha llegado pronto y quizás lo tengo más claro que nunca. Sólo espero que la novillada me ayude un poco porque lo demás lo pongo yo y lo pondré, tengo mucha fe".



El joven que completa la terna es Diego Carretero, una de las sensaciones novilleriles del 2017 tras la oreja que cortó en el arranque de la temporada en Las Ventas a un novillo de Fuente Ymbro. Volvería en San Isidro el 30 de mayo con los de Montealto y en septiembre con los novillos de San Martín. Toca volver a Madrid y llega mentalizado: “La tarde del domingo la afronto con ilusión y ganas, es una tarde muy importante en la que voy a poner todo lo que tengo dentro, siendo muy consciente del camino que he elegido y lo que tengo que hacer delante del toro".