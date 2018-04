Diego Fernández: "Soy de los que prefieren quedarse en casa a torear gratis"

Javier López

Diego Fernández afronta mañana en Las Ventas la tarde "más importante" de una carrera que no acaba de despegar pese a las grandes cualidades que atesora este novillero, quien asegura que se debe a que "muchas veces" ha preferido quedarse en casa a "torear gratis o por debajo de los mínimos".

"Mucha gente me ha preguntado lo mismo: 'Diego, con lo buen torero que tú eres, ¿cómo no toreas más?'. Pero es que yo soy de esas personas que respetan la normas del juego. Para entrar en las trampas me quedo en mi casa. Así de claro. Y evidentemente eso trae consigo no torear tanto como debería", confiesa Fernández en una entrevista con Efe.

Se refiere concretamente a esa "mafia" que también existe en el toreo, esa que hay sobre todo en el circuito de las novilladas en plazas de poca trascendencia, en la que empresarios ofrecen a jóvenes aspirantes contratos muy por debajo de los mínimos establecidos en el convenio colectivo nacional taurino, lo que en el toreo se conoce popularmente como "pasar por el túnel".

"No se qué me llevaré de esta profesión, si lograré triunfar o no; pero lo que tengo muy claro es que nadie podrá reprocharme nada jamás. De puntillas o no, yo siempre tendré la conciencia tranquila de saber que mi paso por el toreo ha sido de verdad, que lo respeto por encima de todo, y eso hace que siempre pueda llevar la cabeza bien alta", remarca el palentino.

Por lo pronto, y a pesar de las pocas oportunidades brindadas desde que debutó con caballos allá por 2010, mañana inicia su temporada en la plaza de toros de Las Ventas, donde está anunciado junto a Diego Carretero y García Navarrete, con utreros de la ganadería de Los Chospes, una oportunidad "crucial" para lograr hacer despegar de una vez por todas su esperanzadora carrera.

"Parecía que no iba a llegar el día, pero ya estamos aquí. Ojalá que el trabajo que llevo de todo el invierno se vea reflejado porque es una tarde importantísima no solo para mi carrera sino para mi vida. Solo falta que los novillos me ayuden un pelín para desarrollar todo lo que he aprendido", asegura Fernández.

Y eso que apenas ha tenido tiempo para prepararse, pues lo que muy poca gente conoce es el calvario que ha pasado, al tener que operarse obligatoriamente para que le colocaran una prótesis en la cadera, debido a una lesión que tuvo de niño y que se ha visto agravada con el tiempo.

"Una displasia en la cadera ha acabado derivando en una artrosis brutal. Y todo por culpa de tanto deporte que conlleva la preparación para ser torero. Ya el año pasado tuve que torear en Madrid infiltrado. Lo pasé fatal. Pero al asegurarme que me iban a repetir esta temporada decidí operarme, y, aunque ahora me encuentro muy bien, no dejo de tener un hierro ahí dentro", desvela.

Dos meses y medio después de la intervención, y en contra de las recomendaciones médicas, Fernández decidió reaparecer en el festival celebrado el 18 de marzo en La Campana (Sevilla) y en el que se homenajeaba al subalterno Emilio Fernández.

Y a partir de ahí, un mes de intensa preparación en el campo, bajo la tutela de su apoderado, el matador de toros Jesús Pérez "El Madrileño", una persona clave en su evolución.

"Es impresionante la sabiduría que tiene. Muchas veces cuando estoy tentando alguna vaca complicada me va dictando la faena pase a pase. Es brutal tener la suerte de tenerle a mi lado, porque es un profesional que podría estar llevando a figuras del toreo, y él ha decidido apostar por mí, y por eso le estaré agradecido toda la vida", afirma el novillero.

En veinticuatro horas este palentino de 31 años se enfrentará a su destino y a la oportunidad de ver por fin relanzada una carrera que se presumía muy prometedora por el concepto tan singular que atesora, un estilo que aúna pureza, torería y clasicismo, y que huye de las formas modernas y académicas que tanto abundan en la actualidad: "Es lo que me nace y quiero expresar", concluye.