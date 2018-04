Curro Díaz y Álvaro Lorenzo triunfan con "cuadris" en Palos de la Frontera

Los diestros Curro Díaz, que cortó tres orejas, y Álvaro Lorenzo, que paseó dos, salieron triunfadores en la corrida de Cuadri celebrada hoy en la localidad onubense de Palos de la Frontera, en la que uno de los astados fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Se lidiaron toros de los hijos de Celestino Cuadri, bien presentados, nobles y de buen juego en líneas generales. El mejor, el cuarto, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Curro Díaz, oreja y dos orejas.

Juan del Álamo, oreja y silencio.

Álvaro Lorenzo, oreja y oreja.

La plaza registró tres cuartos de entrada en los tendidos en tarde lluviosa y desapacible.

---------------------------

Curro Díaz realizó la faena de la tarde en su segundo oponente, un toro de bonitas hechuras. Fundamentó su labor en el excelente pitón derecho del toro al que se le concedió la vuelta al ruedo con toda justicia. Refrendó su labor con una gran estocada. En su primero, realizó una faena pulcra ante un toro con poco recorrido, con naturales de buen trazo.

Juan del Álamo sorteó en primer lugar un toro noble y con recorrido, con el que se acopló mejor por el pitón derecho. Su segundo fue blando y escaso de poder, con el que el salmantino no estuvo certero con el acero.

No repitió el primero del lote de Álvaro Lorenzo, y al trasteo le faltó emoción. No se confió con el de Cuadri y la faena resultó despegada. El sexto no humilló, además de tardear en los cites. El toledano se afanó pero con escaso eco en los tendidos. Lo mejor, una buena estocada.