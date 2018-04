La cantera madrileña a la conquista de Las Ventas

Este martes 1 de mayo comienza la Feria de la Comunidad en la plaza de toros de Las Ventas. Una feria con un marcado carácter regional, ya que los seis diestros que conforman las dos ternas son madrileños.



Plaza 1 ha querido reunir a los tres novilleros que lidiarán el 1 de mayo en el centro neurálgico de Madrid, la Gran Vía. Novillos de López Gibaja para Amor Rodríguez, Pablo Mora y Francisco de Manuel.



Abrirá el festejo Amor Rodríguez, de Torrejón de Ardoz, que vuelve a Las Ventas dos años después, ya que su último paseíllo en esta plaza lo realizó en abril de 2016. “Espero poder estar a la altura y poder triunfar. Después de torear apenas dos novilladas en 2017, estoy preparado ante una afición que se entrega cuando un torero hace las cosas bien hechas”.



Pablo Mora, de Moralzarzal. hará su presentación en Las Ventas aunque no será la primera vez que este joven novillero trenzará el paseíllo en esta plaza, ya que en el año 2015 estuvo en la final del Certamen Camino hacia Las Ventas. “Madrid es una plaza muy importante en un circuito muy complicado. Tengo mucha fe en esa novillada y voy a poder expresar el toreo que llevo dentro”.



Cerrará la terna Francisco de Manuel, de Arganda del Rey, que al igual que Pablo Mora, hará su presentación en Madrid. Una plaza en la que triunfó sin caballos al proclamarse triunfador del Certamen Camino hacia Las Ventas el 2 de octubre de 2016 tras cortar dos orejas a erales de Jandilla. Volverá a Las Ventas en pleno San Isidro el 26 de mayo ante la novillada de Fuente Ymbro pero antes, la cita de mañana marcará su biografía taurina. “Una cita muy importante e intento que mi cabeza esté despejada de malas vibraciones. Quiero que todo lo que me rodea me aporte en lugar de restar y así poder estar tranquilo. No me parezco a nadie del escalafón e inetento hacerlo todo lo más puro posible.”



Destacar también el regreso del hierro de López Gibaja. La última vez que lidió una novillada completa en Las Ventas fue en el año 2004. En 2005 en pleno San Isidro lidió un sobrero para El Cid y en 2009 un novillo para Pérez Valcárcel