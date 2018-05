Villanueva: “Los costes del disco los cubrí vendiendo hamburguesas en el Sonorama”

Josete Villanueva no deja indiferente a nadie. Su sonrisa y sus ganas por saltar a los escenarios se contagian nada más llegar al estudio y ponerse delante de los Tiempos Modernos. En su nuevo disco “Zoo para dos” encontramos canciones que nos narran que la vida es difícil y que muchas veces tenemos que coger una actitud para enfrentarse a ella. “No es autobiográfico en todo, solo en algunas canciones. Cuando hago canciones las hago de cosas que me pasan pero también de lo que veo, entonces no hay regla” nos dice. Por la forma de enfocarlo, muchas veces uno intenta encontrarse a sí mismo y no sabe cómo,“yo lo he hecho a través de escribir cosas que me salían de dentro, de vomitar las cosas que pasaban. Las canciones me servían como pequeñas pastillas para demonios que tenía dentro” añade Josete.

“Zoo para dos” fue un título que tardó mucho llegar, casi dos meses. No valía cualquier cosas y de una idea aportada por su Productor acabó surgiendo el nombre que daría título a su segundo larga duración tras Villanueva. Su primer LP, en 2014, nació con muchos más miedo. Villanueva sentía que nadie le conocía y era más tímido. Tres años después, la cosa cambiaba, Josete ya tenía un bagaje musical importante y eso es lo que también ha aportado la luminosidad necesaria al disco.

En Villanueva podemos apreciar un claro ADN que podría desgranarse entre David Bowie, Smiths, Iggy Pop, Rem, Wilco... Todos ellos sumados al gran talento de Villanueva dan luz a este “Zoo para dos” que podremos disfrutar en una extensa gira por nuestro pais.

Gira Zoo Para Dos 2018



17 de Mayo - Madrid - Café La Palma.

18-19 de Mayo - Sevilla - Festival Interestelar.

23 de Mayo - Sala Capitol - Santiago de Compostela

25 de Mayo Albacete

30 de Junio - Elda - Festival EMDIV

8-12 de Agosto - Aranda de Duero - Festival Sonorama

30-31 y 1 de Septiembre - Guadalajara - Festival Gigante.