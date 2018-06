Máxim Huerta, en Tiempo de Juego: "Podemos tirarnos la legislatura comentando bobadas o hablando de la gestión del Ministerio"

Juanma Castaño y Ángel García entrevistaron este domingo al nuevo Ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, que atendió a Tiempo de Juego desde París, donde asistió a la final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Dominic Thiem: "Hoy, el hombre más feliz es Rafa Nadal, yo lo he disfrutado desde la tribuna y ha sido genial, apasionante. Estoy fascinado e ilusionado por haberme podido acercar a un tipo tan universal y humilde como es Rafa", comentó el Ministro, que felicitó personalmente al tenista manacorí al término del partido: "Lo he pasado como un niño viendo jugar a un grande. Le he transmitido mi felicitación, admiración, mi respeto y mi aplauso, también a su padre. Me ha dicho que tenía un dolor en la mano, pero que se está recuperando", en alusión a los calambres que le jugaron una mala pasada en el tercer set.

De vuelta a los tuits que han buscado cuestionarle al frente de la parte deportiva del Ministerio, comentó que "una cosa son las palabras como un ciudadano que dice que no le gusta hacer deporte y otra cosa es que no me guste el deporte. Podrían haber sacado en las redes otras fotos que he sacado a pie de pista disfrutando. Podríamos tirarnos toda la legislatura hablando de esa bobada o hablando de lo que quiero hacer desde el Ministerio".

Aún queda pendiente conocerse quién estará al frente del Consejo Superior de Deportes. Máxim Huerta recordó que el pasado fin de semana "ya dije que había pensado en una mujer como Presidenta del CSD, para poner el foco en el deporte femenino, que siempre parece la cara B. Creo que es conveniente. Se anunciará a lo largo de esta semana", finalizó.