Luis Rubiales: "Estos son los valores de la nueva Federación, y a quien no le guste, tendrá que acostumbrarse"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no entonó 'mea culpa' alguno en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la eliminación de España del Mundial de Rusia: "Tenemos todos que asumir las responsabilidades, pero hoy ha sido especialmente duro porque hemos sido superiores a la selección rusa. Nos vamos habiendo sido superiores, esto es el deporte".

Rubiales asegura que "nos vamos con la satisfacción de haber mirado a la cara al staff, plantilla y cuerpo técnico sabiendo que han dado el cien por cien".

Con respecto a la decisión de destituir a Lopetegui como seleccionador, ratificó su convicción de haber hecho lo correcto: "Cuando se toma una decisión con valores y convicción, tiene que estar tranquilo. Hemos llegado hace poco y la Federación va a mejorar".

No aseguró la continuidad de Fernando Hierro: "Para Hierro sólo tengo palabras de agradecimiento, en las próximas semanas conoceréis qué va a pasar".

Rubiales rechazó ciertas críticas: "Los comentarios posteriores y ventajistas no me preocupan porque hemos hecho lo que requería cada momento. Estos son los valores de la nueva Federación, y a quien no le guste, tendrá que acostumbrarse; de ahora en adelante, se harán así las cosas".

También alabó al Rey Felipe VI, presente en el palco durante el España - Rusia: "Me siento muy orgulloso del Jefe de Estado que tenemos y cómo ha estado con los chicos".

"De más de 200 países que compiten, hemos estado entre los 16 mejores, y el fútbol tiene la grandeza de que, siendo el peor, puedes ganar. Cuando uno hace las cosas con convicción, tiene que estar tranquilo. Ya expliqué que teníamos que tocar lo menos posible, y se tomó la decisión buscando lo mejor", repitió en su conclusión.