Juan Luis Larrea, en Tiempo de Juego: "Bajo mi mandato no he firmado nada, no tengo ni idea de qué viajes se me acusan"

El ex presidente de la RFEF, Juan Luis Larrea, atendió la llamada de Tiempo de Juego para responder a las acusaciones de José Luis Rubiales, actual presidente, sobre el despilfarro de dos millones de euros en un viaje a Rusia firmado durante el mandato de Larrea: "No tenía ni idea. Yo sólo recibí una invitación para ir al viaje de dos partidos a Rusia. No tengo noticia de con qué compañía se ha hecho o quién lo ha firmado. Pero es algo que se ha hecho siempre. He estado en siete mundiales, y sé que se han llevado a los familiares, a los esponsors y se invitaba a directivos. Se ha hecho toda la vida", comentó el ex presidente.

Tampoco supo responder si los viajes organizados hasta ahora eran de lujo: "No tengo ni idea de lo que se ha preparado. Supongo que serían buenos hoteles, yo no iba a ellos. Es muy fácil acusar y decir que lo he organizado yo, que vengan y me lo digan. Yo desde luego no he programado ningún viaje, ni cruceros, ni hoteles..."

Larrea insistió en que "a mí no se me puede acusar de esto. Bajo mi mandato no se ha emitido ningún céntimo, no he visto ninguna factura, ni sé qué fecha pueden tenerla. Que la saquen la factura si la tienen, a ver si la he firmado yo. Que me acusen si quieren, iré a defenderme, lo mismo tengo que ir a un juzgado".

A la insistencia de Pepe Domingo Castaño en lo extraño de la situación, Larrea resumió la situación que él conoce: "Sobre esto, yo no tengo nada que aclarar. Yo he sido invitado por Gabinete de Presidencia a dos partidos a Rusia con un acompañante, y estoy pensándome si ir o no. Nada más", finalizó.