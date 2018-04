"Si no hay pasillo, pues no lo hay, tampoco es tan relevante"

ANDRÉS INIESTA

Andrés Iniesta, en zona mixta, tras conquistar LaLiga: " Las Ligas cuestan mucho, es el torneo de la regularidad. Un 10 para el equipo. Lo que hemos conseguido a nivel de ligas es brutal. Me gustaría levantar LaLiga en uno de los partidos que nos quedan en casa. No hay nada cerrado, no puedo decir aún dónde me voy. Llega a un punto en que el pasillo tampoco es tan importante que se haga, cada uno entiende las cosas de una forma, y es respetable una y otra cosa".