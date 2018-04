Cristina Valido admite que la situación de la dependencia en Canarias es "preocupante"

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha reconocido que la dependencia en las islas sigue en una situación "preocupante" y que "no se arregla en dos años", y ha admitido que queda "mucho trabajo por hacer" y "muchas cosas que mejorar" en un ambiente de "mucha presión".

Así lo ha afirmado en una comparecencia parlamentaria sobre del XVIII Informe del Observatorio de la Dependencia, que sitúa a Canarias como la Comunidad Autónoma que peor aplicó la Ley de Dependencia en 2017 con una puntuación de 1,8, por delante de Cataluña (2,5) y Baleares (2,1).

La consejera señaló que la aplicación del sistema de dependencia en Canarias lleva muchos años de retraso como consecuencia de la crisis, pero apuntó que, pese a este mal dato, el informe reconoce la mejoría que se ha producido en las islas, pues en el primer trimestre de este año había 924 altas registradas, 794 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando había 130 altas.

Cristina Valido indicó que para mejorar estos datos es clave la integración en el sistema de dependencia de cabildos, ayuntamientos y Gobierno, aunque sea más lento, y espera que a esta mejora contribuyan los convenios que se están firmando este año con las corporaciones locales, haciendo que el sistema sea uno solo, participado por tres administraciones.

Valido insistió en que el sistema de la dependencia "no se arregla en dos años". "En tanto que transitamos un camino a la mejora estructural que dé como resultado un sistema que funcione de forma mecánica, ajena a voluntades, incrementos o planes de choque, tenemos que trabajar en paralelo para ofrecer buenos resultados", añadió.

El diputado Luis Campos (NC) reconoció el trabajo de los profesionales que están trabajando día a día para mejorar los datos del sistema de la dependencia en Canarias. No obstante, pidió a la consejera que tranquilice a las personas dependientes, pues "es necesario que tengan claro cuál es la hoja de ruta del Gobierno y qué les espera a las personas que están esperando a ser valoradas y a recibir el servicio al que tienen derecho".

Luis Campos quiso recordar que Canarias tiene actualmente a 12.034 personas pendientes de valoración y a 11.000 que están esperando por una prestación. Además, indicó que en España más de 100 dependientes al día fallecieron sin recibir esa prestación, por lo que pidió a Valido que asuma un compromiso para que ninguna persona fallezca en las islas sin recibir ese derecho.

En este sentido, planteó a la consejera que incorpore en los presupuestos autonómicos de este año, mediante una modificación de crédito, una partida de 12,5 millones de euros para permitir la incorporación al sistema de la dependencia de 1.934 personas adicionales y la creación de 414 puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, Campos hizo referencia a un epígrafe del informe del Observatorio de la Dependencia del año 2017 para desmontar las "mentiras y falacias" del Partido Popular en cuanto a la financiación adicional que, según el documento, "ni es finalista, ni está ligado al sistema de la dependencia".

"INTENSIFICAR ESFUERZOS".

La diputada Melodie Mendoza, del Grupo Mixto, señaló que a pesar de los datos positivos "no podemos bajar los brazos y hay que seguir intensificando los esfuerzos para que nuestro sistema de la dependencia siga sirviendo para ponernos al día a pesar del retraso acumulado de tantos años".

Natividad Arnáiz (Podemos) indicó que si bien han pasado más de diez años desde la creación del sistema de la dependencia, Canarias "sigue suspendiendo" en su implantación. Afirmó que mirar los gráficos cada año resulta "demoledor", al igual que "echar la culpa" al Gobierno central; sin embargo, acusó al Ejecutivo canario de ser "cómplice" de esta situación por ser su "muleta" y no actuar en Canarias con recursos propios.

Por el Grupo Popular, Josefa Luzardo acusó a la consejera de hacer "trampa" con los datos, puesto que en 2016 hubo 3.000 nuevas altas netas y en 2017 hubo 2.500, y 30.763 personas con derecho a la prestación en 2016 y 30.637 en 2017, lo que supone 126 personas menos.

A este respecto, la consejera negó que haga trampas porque cuando la diputada popular habla de 436 menos se refiere a incorporaciones brutas descontados los fallecimientos y no alude a que en 2017 hubo más fallecimientos que en 2016. "No hay trampa ninguna y seguimos mejorando y se ha hecho un magnífico trabajo", remarcó.

La diputada socialista Teresa Cruz señaló que la consejera asumió el cargo prometiendo un sistema "ágil, cercano y eficiente", pero los datos reflejan que se inició 2017 con más valoraciones y con más beneficiarios de los que terminaron al cierre del ejercicio, algo que en diez años de aplicación de la ley no le ha sucedido a ninguna comunidad autónoma, afirmó.

Migdalia Machín, de CC, lamentó las críticas del Partido Popular cuando el Gobierno estatal no está cumpliendo ni con el 20% de la financiación del sistema de la dependencia, y si bien reconoció que los datos del informe del Observatorio no son los que le gustaría, valoró que se ha mejorado, logrando la incorporación de casi 5.000 personas dependientes al sistema. Además, dijo que no hay que olvidar que el Estado debe a Canarias 71 millones que han impedido implementar las políticas de dependencia.