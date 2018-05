Alonso dice que Abreu fue a la manifestación del Hospital del Norte "porque si no, no está en las listas"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha dicho este martes que el vicepresidente de la corporación, Aurelio Abreu (PSOE), secundó este lunes la manifestación a favor del Hospital del Norte "porque si no, no va en las listas".

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias', ha comentado que en el PSOE hay una "directriz" para que la sanidad se convierta en "tema electoral" y "hay gente que se pliega a eso", en referencia a Abreu.

"Hay cosas que no me gustan nada", ha destacado, precisando no obstante que Abreu no es su "mano derecha", sino un dirigente político con quien tiene un pacto de Gobierno, y ve un "contrasentido" que teniendo responsabilidades institucionales no haya acudido a la reunión con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y sí haya secundado la manifestación.

"La pancarta es muy fácil de llevar, solucionar problemas es más complicado", ha comentado.

El presidente tinerfeño ha insistido en que el PSOE trata de "comercializar" con la sanidad para obtener rédito electoral y ha señalado que si Abreu persiste en su actitud no tendrá la "conciencia limpia" ni "podrá dormir por las noches".

"Es su problema, no el mío", ha indicando, al tiempo que ha remarcado que su actuación le hace un "flaco favor" al cargo político que ostenta en el Cabildo.

Alonso entiende que los pacientes "tengan preocupación" con la ejecución del Hospital del Norte y la falta de urgencias pediátricas, pero no entiende que acudiera a la manifestación "alguien con representación institucional".

El presidente ha comentado que en la reunión con el consejero --a la que no asistieron alcaldes del PSOE y del PP-- se planteó un calendario de trabajo "y se comprometió a dar una respuesta", pero en todo caso, ha destacado que en la comarca Norte "no hay un problema grave de atención pediátrica, hay atención medica, parece que estamos en Briafa".

"MI TRABAJO NO ES IRME A UNA MANIFESTACIÓN"

Otra cosa, ha apuntado, "es que el protocolo se pueda mejorar", lo mismo que las pruebas diagnósticas, y en ese sentido, ya hay un TAC en fase de pruebas, y se ha firmado un convenio entre el Cabildo y la Consejería de Sanidad para mejorar le telemedicina y la digitalización y evitar derivaciones de pacientes a Puerto de la Cruz o el HUC.

A diferencia de otros dirigentes políticos, Alonso ha apuntado que se ha "sentado continuamente" con los distintos consejeros de Sanidad que le ha "tocado lidiar" para tratar de resolver los problemas, invirtiendo incluso casi dos millones de euros de recursos propios. "Ese es mi trabajo aunque no sea mi competencia, mi trabajo no es irme a una manifestación", ha señalado.

Aurelio Abreu responde invitando a Alonso a vivir en el Norte

El vicepresidente del Cabildo ha respondido a las críticas de Alonso acusando a los nacionalistas de desmantelar la sanidad pública para beneficiar a las clínicas privadas.

En esta misma línea, Aurelio Abreu ha invitado al presidente insular a vivir en el Norte para conocer en primera persona las carencias sanitarias de la comarca.

Foto: Cabildo de Tenerife