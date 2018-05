¿Y AHORA QUÉ?

Era ya una obviedad que el CD Tenerife no iba a llegar a la zona de play-off, pero desde el club se insitia que hasta que no fuera matemátcio no se quería asegurar nada. Pues bien, con el empate del cuadro blanquiazul este fin de semana, se ha certificado ya, que los tinerfeños la próxima temporada seguirán jugando en la Liga 123.

A partir de ahora se abre un periodo de tiempo, en el que se va a empezar a mirar hacia la próxima temporada, con más dudas que otra cosa. La primera que tiene todo aficionado, es ¿que va a pasar con el banquillo? ¿Etxeberria si? ¿Etxeberria no? Seguir con el mismo técnico mantendría un estilo de juego para la próxima temporada, por lo que sería más fácil preparar la campaña 18/19. Además que en cuanto a resultados, el técnico de Elgoibar se ha ganado con creces esta posiilidad. El gran problema es que en las ultimas semanas, la situación de Etxeberria dentro del club se ha complicado considerablementre. Llegando a tal punto se ha vuelto insostenible debido al enfado del mister con las filtraciones del vestuario.

La patata caiente la tiene el presidente, que tiene que tomar una decisión lo antes posible, para encaminar con tiempo el proyecto de la próxima campaña. Pero claro, he aqui otra de las preguntas que se hacen muchos seguidores del cuadro blanquiazul. ¿Debe dejar de ser presidente del Tenerife, MIguel Concepción? Como en todo tema de debate habrá quien piense que si, y quien piense que no, por lo que estamos en el mismo problema de siempre. Incertidumbre de cara a una nueva temporada, por el inmovilismo por parte de ciertos estamentos del club.

Lo que queda claro es que la gente quiere cambios. Y quiere a un Tenerife en primera lo antes posible, sin importar como llegue ese objetivo. Ya sea con dimisiones, destituciones o cambios en la plantilla. Lo que está claro es que espera un verano movidito, en el que cualquier cosa puede pasar.