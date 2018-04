Educa a través de la música si quieres que tus hijos estudien bien

Las películas que te gustan a ti o los clásicos como "Indiana Jones", "Star Wars" o "HarryPotter" pueden ser la mejor manera de conectar con tus hijos. A la vez, la música de estas películas es el gancho perfecto para interesarse por el aprendizaje de la música sinfónica que en este podcast de Hablar en Familia descubrimos que es tan importante para su desarrollo.

La música ha sido la gran olvidada de la educación. Los planes educativos no la contemplan de manera curricular, aunque son muchos los expertos que no paran de recomendarla como parte del desarrollo educativo desde infantil. Seguro que muchas veces has oído comentar las bondades de la música cuando son pequeños, y apuntarles como una extraescolar más a que aprendan, implica un importante avance en su desarrollo. Los más pequeños comienzan con música y movimiento y después llega el momento de elegir un instrumento. En el aprendizaje del solfeo muchos deciden abandonar, pero si el amor por la música ha germinado, lo más normal es que sigan su aprendizaje musical.

No significa que todos los niños estén llamados a ser grandes intérpretes y por ello si no lo conseguimos no hay que frustrarse. En el camino de su educación hay que probar con las diferentes posibilidades, e insistir cuando hay cualidades, y lo que es más potenciarlas. Pero si a tu hijo le interesa más el deporte que la música no es cuestión de obligarle. La clave está en darle el mejor material posible para que les interese, y nosotras en "Hablar en Familia" hemos descubierto un método divertido para toda la familia.

Por primera vez este verano se crea el primer campamento de música organizado por la orquesta líder en España en Bandas Sonoras, la Film Symphony Oschestra. Sus conciertos se llenan de público adulto, pero también de pequeños amantes de la música sinfónica que no dudan en disfrazarse para acudir a disfrutarlos. A raíz de este interés han creado un proyecto para este verano en el que aúnan el aprendizaje de la música con el cine.

Juana García es profesora de música y pedagoga de la Orquesta: “La música es muy útil para el desarrollo cognitivo transversal y total, así como para desarrollo emocional y el desarrollo psicomotriz. Nosotros hemos creado el primer proyecto educativo musical utilizando el aprendizaje por proyectos que nos permite trabajar transversalmente con las películas. “Juana Explica que el método ABP parte de dos ingredientes básicos: la música de cine y el aprendizaje basado en la experiencia. Los alumnos se sumergirán durante siete días en la educación musical pero no de forma aislada, sino que la combinarán con otras materias educativas en las divertidas actividades de ocio y de tiempo libre. Asimismo, podrán disfrutar de talleres como Star Wars y el Cosmos donde aprenderán sobre astronomía; Indiana Jones y la Arqueología en el que adquirirán conocimientos sobre las antiguas civilizaciones; o Frozen y el Clima donde sabrán las consecuencias del cambio climático.

Este novedoso sistema educativo confirma que mediante la vivencia en primera persona, el alumno adquiere conocimientos más amplios al relacionar no solo materias educativas actuales sino también aquellas que han permanecido aisladas durante años. Y es que está comprobado científicamente que la música potencia la mejora del estudiante a la hora de asimilar conceptos.

Si quieres conocer todos los detalles para planificar un Verano de aprendizaje de música y cine escucha esta parte del podcast donde Juana te da los detalles. Y si quieres comprobar cómo suena la FSO solo tienes que ir a nuestra Play list en Spotyfy y comprobarlo.