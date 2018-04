¿Broncas y distanciamientos? Así tienes que actuar ante tu hijo adolescente

Si tienes problemas con tu hijo adolescente y buscas una solución mágica deja de leer. No te queremos engañar porque no existe ninguna fórmula científica. Cuando nos enteramos que había estudios en acompañamiento y expertos en acompañamiento, decidimos que tenían que estar en "Hablar en Familia". Los jóvenes nos piden que les acompañemos y a veces no lo saben pedir más que de una manera: buscando el enfrentamiento, la “bronca” y el distanciamiento.

Sonia Gonzalez Iglesias es la responsable del Master de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria y explica en "Hablar en familia" que el acompañamiento "está de moda, pero no es moda". "Es una misión compartida por todos, cuando nacemos necesitamos del otro o cuando morimos necesitas al otro”. Sonia explica que el acompañamiento se ejercita, porque “tomas conciencia de la responsabilidad de ser acompañado y dejarse acompañar, salir al encuentro del otro y dejarse guiar en su vida.”, dice.

Ya, ya, estarás pensando que cómo se hace esto. Sonia propone dos herramientas: la mirada y la escucha. Pasar del ver al mirar y del oír al escuchar. Estas dos herramientas tienen un poder transformador. Acompañar es según esta experta, estar al lado, ir en el camino junto a ellos y para ello “hay que hacer una reflexión sobre qué necesitas tú de mi, qué te estoy dando y qué pasos debemos dar en nuestra relación para acompañarnos”.

Lo fascinante del acompañamiento es que cada edad tiene sus necesidades y todos necesitamos sentirnos acompañados sea cual sea nuestra edad o circunstancia. La verdad es que es cuchar a Sonia nos ha hecho reflexionar mucho sobre la relación con nuestros hijos. Esperamos que para ti este sea un antes y un después. “El acompañamiento es un estilo de vida, el adolescente está aprendiendo a ejercer su libertad, no se puede imponer, tengo que respetar su libertad y poner en juego mi libertad como padre”. Sonia nos ha dejado muchas claves maravillosas que te pueden ayudar.