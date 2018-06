El tremendo susto de Alfred durante el concierto de 'OT' en Palma

Alfred, representante de España en Eurovisión 2018 y finalista del programa 'OT', protagonizó un tremendo susto durante el concierto que la nueva hornada de 'triunfitos' realizó este miércoles en Palma de Mallorca. Según ha contado el propio artista catalán, se sintió muy mareado y a punto de desmayarse justo cuando acabó de interpretar la canción "City of stars" junto a Amaia.

Ayer empecé a encontrarme mal en City of Stars. Empecé a ver mal, me bloqueaba, no recordaba nada...Y aún sin saber que me pasaba y por qué mi cuerpo estaba teniendo esa reacción de bloqueo y de mareo, seguí tocando. Me fui cuando acabó la canción y ya fuera vi que me caía. Lo digo porqué nadie se dio cuenta y lo explico ahora porqué creo que mi interpretación fue floja", ha reconocido Alfred.

Pese a todo, el triunfito ha querido matizar horas después en sus redes sociales que en ningún momento abandonó el escenario y que ya se encuentra completamente recuperado. "Ahora estoy perfectamente y preparado para hoy cantar en Valencia y seguir con la gira. Lo de ayer fue fruto del agotamiento y del calor. Os mando un abrazo a todos. ¡Os quiero!", ha dicho en Twitter.

Durante su paso por el programa, Alfred también tuvo que abandonar el plató durante una de las galas por una crisis de ansiedad

