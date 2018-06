El tremendo rifirrafe de Villalobos con Arsenio Escolar: "Si nosotros hacemos la moción de censura, nos fusiláis"

La diputada del PP Celia Villalobos cree que el gobierno de Pedro Sánchez "es legal, pero ilegítimo". En una entrevista este lunes en 'Espejo público' de Antena 3, la dirigente ha dicho que si hubiera sido el PP quien hubiera presentado la moción de censura a un gobierno socialista "nos fusiláis" (en referencia a los medios de comunicación) y tilda al Ejecutivo diseñado por Sánchez de "postureo".

Villalobos también ha reconocido que para las filas de su partido "ha sido terrible que Rajoy se fuera. "Nosotros no queríamos que se marchase", ha dicho. "Pero ha tomado una decisión personal y lo respetamos. Si el señor Sánchez, que está gobernando en contra del criterio de los españoles, cree que va a dividir al PP, que sepa que no lo va a conseguir", ha advertido. Sobre el papel que va a desempeñar Rajoy en la búsqueda del nuevo líder para el PP, Villalobos ha insistitido en que será "neutral".

La entrevista ha contado también con un momento muy tenso cuando la diputada ha comenzado a discutir de forma acalorada con el periodista Arsenio Escolar. "Estoy cansada de oíros. Es ilegítimo y legal que gobierne Sánchez. Legal porque lo permite la ley y lo ha hecho con los votos necesarios.Pero ilegítimo porque no ha ganado elecciones".

Escolar le ha reiterado que, pese a sus palabras, sí es un gobierno legítimo porque la legitimidad de un gobierno no se gana en las urnas, sino en el parlamento . "No lo es porque no ha ganado unas elecciones. Si no te gusta, lo siento. ¿Me vas a dar una clase de derecho constitucional? Estoy cansada de oiros", le ha vuelto a responder Villalobos.

Escolar le ha reprochado su mal perder y que el PP ha salido del poder de una manera "traumática". "Vais encaminados, queráis o no, a una refundación", ha dicho el periodista.