El tremendo broncón entre Eduardo Inda e Iñaki López por el Valle de los Caídos

El deseo del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco y llevárselos de El valle de los Caídos provocó este sábado en 'La Sexta Noche' un intenso encontronazo entre el presentador del espacio, Iñaki López, y el colaborador Eduardo Inda. La bronca, muy acalorada, se produjo cuando se trataba este asunto e Inda defendía, como acostumbra, su posición con vehemencia. Iñaki pidió que dejara hablar a otra contertulia y, en ese momento, le espetó: "Eduardo, si tú crees que en este programa no se respeta la libertad de expresión, márchate".

El director de 'Ok Diario' se vio sorprendido por esta interrupción del moderador y le preguntó: "¿Quieres que me vaya? ¿Me estás invitando a irme?". López lo negó: "Yo no quiero que se vaya nadie. ¿Tú crees que aquí se coarta tu libertad de expresión? Si te encuentras incómodo y crees que no se respeta tu libertad de expresión..."

Fue entonces cuando Inda se levantó de su silla y comenzó a caminar para irse de plató, repitiendo que López le estaba invitando a irse. "No tergiverses mis palabras. ¿Por qué no me dejas a hacer mi labor de moderador?", volvió a preguntarle.

Al final, Inda admitió que nunca se había sentido coartado, pero eso no impidió que se acabara marchando. "Deja acabar a tu compañera, que es de lo que se trata", concluyó Iñaki permitiendo que el periodista abandonara el debate.