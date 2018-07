¿Qué fue de los niños de 'Los Serrano'?

Este año se han cumplido 15 años desde que se entrenó una de las series referente de nuestra televisión ‘Los Serrano’. Hasta 8,2 millones de personas se llegaron a sentar frente al televisor para disfrutar del día a día de la familia más peculiar de Santa Justa. Pero, ¿qué ha sido de sus protagonistas más pequeños? Así han crecido los chicos de ‘Los Serrano'.

Eva (Verónica Sánchez)

La hija mayor de Belén Rueda en la ficción ha crecido y hoy en día tiene 40 años. Verónica ha seguido apareciendo en series y de vez en cuando en la gran pantalla, aunque de una manera más disimulada hasta hace unos años. En 2015 pudimos verla en las series ‘Mar de plástico’ (Antena 3) y ‘El Caso: crónica de sucesos' (TVE) como una de sus protagonistas, Clara López Dóriga. El año pasado disfrutamos de su presencia en la serie de Antena 3 ‘Tiempos de Guerra’ donde daba vida a Pilar, enfermera de la Cruz roja y compañera de Amaia Salamanca en su misión en Melilla durante la Guerra del Rif. Actualmente, se encuentra rodando la serie original de Movistar+ ‘El embarcadero’ junto a Álvaro Morte e Irene Arcos. Un thriller creado por los guionistas y productores de ‘La casa de papel’ que pretende ser una de las nuevas tendencias en el mundo seriefilo. Dejando el lado profesional de lado y centrándonos en el sentimental, Sánchez comparte su vida desde 2016 con el modelo y actor argentino Isaac Guzmán. (foto instagram de su personaje en El embarcadero)

Marcos (Fran Perea)

Uno de los personajes más queridos por los espectadores en ‘Los Serrano’ fue Marcos interpretado por Fran Perea (39 años). El actor supo meterse al público en el bolsillo también con música, sus sencillos “1+1 son 7” y “La chica de al lado” sonaron el todas las radios y las cantamos a todo pulmón. Por desgracia para Perea y sus fans sus siguientes trabajos no cosecharon tanto éxito, por lo que decidió apartarse de la música y seguir centrado en la interpretación. Fran ha sido uno a los “chicos serrano” que más hemos visto por la pequeña pantalla últimamente. Series como ‘Luna, el misterio de Calenda’ en 2013 (Antena 3), ‘B&B’ entre 2014 y 2015 (Telecinco), ‘La sonata del silencio’ en 2016 (TVE) y hasta este año en el que ha aparecido en 3 capítulos de ‘Cuerpo de élite’ en Antena 3. Pero si Fran Perea ha tenido una pasión esa ha sido el teatro. El actor no sólo ha dedicado parte de su carrera artística a las tablas, sino que hasta creó su propia compañía llamada “Entramados Teatro” en 2013 y ha estrenado representaciones como ‘Feelgood' o ‘La estupidez’. Pero no todo son compromisos laborales, este mismo año Perea se pasó por ‘Geniales COPE’, el podcast de la cadena realizado por nuestros maravillosos chicos con síndrome de down donde fue entrevistado por ellos y vivió un momento único.

Por último, este año volveremos a disfrutar de él y de su música. En septiembre saldrá a la venta su disco “El viaje de la palabra” del que ya conocemos su primer tema “Canción del guerrero”. En el terreno del amor el actor de ‘Los Serrano’ mantiene una relación sentimental desde 2009 con la también actriz Luz Valdenebro, a la cual pudimos ver en series como “Gran hotel” interpretando a una de sus protagonistas, Sofía Alarcón. Este es el enlace del vídeo de Geniales COPE http://www.cope.es/videos/geniales-cope/fran-perea-visita-geniales-cope_462109 Imagen de Fran Perea en la actualidad:

Teté (Natalia Sánchez)

Los pequeños de la familia Serrano no han sido tan visibles en el mundo de la televisión como Eva y Marcos. Natalia Sánchez, la actriz que dio vida a Teté, tiene ya 28 años y su aparición más notable después de la comedia de Telecinco fue ‘Amar en tiempo revueltos’ en 2011 cuando la ficción pertenecía aún a Televisión española. En esta temporada dio vida a la hija del Teniente Coronel Armenteros, pero como la mayoría de personajes de esta serie sólo permaneció en ella una temporada. Este año por suerte podremos verla en varias producciones audiovisuales como la película ‘El año de la plaga' junto a Miriam Giovanelli y Silvia Abril a partir del 10 de agosto en los cines. Por otra parte, Teté volverá a Televisión Española antes de que finalice el 2018 gracias a la serie D.U.E., una adaptación de la serie irlandesa ‘Nurses', donde será una de las protagonistas al lado de María Pujalte (Los misterios de Laura). Por otro lado, en cuanto al amor se refiere, Natalia lleva 5 años de noviazgo con el actor Marc Clotet (Física o Química) quien estuvo casado con una de las actrices de moda Ana de Armas.

Guille (Víctor Elías)

El hijo más gamberro y rebelde de ‘Los Serrano’ fue sin duda Guille, interpretado por Víctor Elías, que acaba de cumplir ya los 26 años. Víctor se ha centrado más su carrera en el teatro, donde le hemos visto en representaciones como ‘The hole 2', ‘Cinco horas con Mario' o ‘Cómo matar a Julio Iglesias'. Aunque eso no le ha quitado todo el tiempo para ponerse enfrente de una cámara. Sus trabajos más recientes le han llevado desde la Edad media, dando vida a Alfonso de Castilla en la serie ‘Isabel’ (TVE) en 2013, hasta la más pura actualidad del mundo del espectáculo en ‘Paquita Salas’ (Nexflix) dirigida por la pareja de moda, Los Javis. Con ellos también trabajó en el musical ‘La llamada’, tanto en la versión cinematográfica como teatral, en la que dio vida a Joseba, el novio de Susana una de las protagonistas de la trama. Pero Víctor Elías no solo se ha quedado en el mundo interpretativo, sino que ha desarrollado una faceta musical brillante. Cursó estudios de piano en la Escuela creativa de Madrid dándole la oportunidad de participar en proyectos cinematográficos como ‘Alacrán enamorado’ del director Santiago Zannou donde compuso e interpretó la banda sonora. Actualmente forma parte de la banda de Manolo García en la gira de este 2018. En el amor, Víctor tiene el corazón libre por el momento.

Curro (Jorge Jurado)

El más pequeño de la familia Serrano, Curro, fue interpretado por Jorge Jurado quien ya tiene 25 años. Fue al actor que más vimos cambiar y que más ternura despertó entre los espectadores. A pesar de comenzar muy pronto en la interpretación, Jorge no se ha centrado de pleno en su carrera como actor. Sus apariciones en pantalla son principalmente cameos como el realizado en ‘Centro médico’ (TVE) en 2016 o ‘Hospital central’ (Telecinco) allá por 2002. Solo hemos podido disfrutar de él como un personaje más en las series ‘Los protegidos’ (Antena 3) y ‘La vida loca’ (Telecinco). Hoy en día el ya no tan pequeño Curro estudia Ingeniería informática y es DJ de música electrónica. Por último, en cuanto a pareja sentimental se refiere, Jorge Jurado no mantiene ninguna relación actualmente.