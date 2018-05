Movistar+ integrará los contenidos de Netflix en España y América Latina

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, han sellado este jueves un acuerdo por el que los clientes de las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica tendrán acceso a todos los contenidos de la compañía de entretenimiento por Internet. El lanzamiento en España está previsto para finales de 2018.

El acuerdo se ha hecho visible por Twitter, y Hastings y Álvarez-Pallete sellan al mismo tiempo y desde sus respectivos despachos el documento por el que se integrarán los servicios de Netflix en las plataformas de vídeo y TV de Telefónica en Europa y América Latina. Hastings ha comentado que con este contrato millones de clientes de Telefónica disfrutarán "en los próximos años" de las series y películas favoritas de Netflix. Álvarez-Pallete asegura desde Twitter que "esto es solo el comienzo de una gran amistad".

Telefónica explica en una nota que cada país anunciará los detalles comerciales del acuerdo "a medida que se vayan realizando los lanzamientos" en el ámbito local. Los primeros lanzamientos en América Latina se anunciarán en las próximas semanas, añade la operadora de servicios de telecomunicaciones.

#TelefónicaMeetsNetflix



Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? ;) pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ