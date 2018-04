Miguel Ángel Muñoz: "Presunto culpable" me ha permitido descubrir Euskadi

Tras 23 semanas acaba de concluir el rodaje de "Presunto culpable", serie de Atresmedia protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, para quien este trabajo le ha permitido descubrir una parte de España que desconocía e incluso aumentar su "tolerancia al frío y al tiempo complicado que hay por allí".

Mundaka, San Juan de Gaztelugatxe, la ría de Gernika, el Bosque Faro de Matxitxako, Bermeo, el cementerio de Arteaga o algunas calles de Bilbao han servido de escenario de esta ficción que emitirá Antena 3 en horario estelar en fecha aún no anunciada y que gira en torno a un crimen sin resolver en el que la inocencia o la culpabilidad del protagonista constituye la trama principal.

Ese protagonista es Miguel Ánfel Muñoz, que encabeza un reparto formado por Susi Sánchez, Elvira Mínguez, Tomás del Estal, Josean Bengoetxea, Teresa Hurtado, Irene Montalá, alejandra Onieva, Carlos Serrano, Itziar Atienza, Carlos Rovira, Iñaki Font, Eduardo Rosa o Kiko Rossi, entre otros.

"He conocido una parte de España que, para mí, era desconocida. He comido extraordinariamente bien, me han tratado como en mi casa en todo el País Vasco y también he aumentado mi tolerancia al frío y al tiempo complicado que hay por allí", ha apuntado en una nota de la cadena el actor protagonista, quien está "muy orgulloso" del trabajo de todo el equipo e impaciente por que vea la luz.

"Rodar en Euskadi nos ha aportado paisajes y localizaciones excepcionales y nos ha permitido descubrir actores vascos magníficos que dan autenticidad a los personajes", destaca a su vez el productor ejecutivo de la serie, Aitor Montánchez.

Ambientada en un pequeño pueblo pesquero del País Vasco, la serie producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV cuenta la historia de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que tras un suceso se verá obligado a volver al pueblo donde nació, donde se enfrentará a la desaparición no resuelta de su novia Anne.

La responsable de Ficción de Atresmedia, Sonia Sánchez, asegura que esta serie ha superado las expectativas del grupo televisivo y destaca que "el entorno en el que transcurre, un protagonista más, es cautivador y transmite tanta fuerza como la que tiene la propia historia".