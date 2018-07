María Gómez pide disculpar por "cosificar" a los jugadores de la selección de Marruecos

La periodista de Telecinco María Gómez ha pedido disculpas por unas declaraciones que realizó sobre los jugadores de la selección de Marruecos durante un programa del Mundial. Sus palabras, que pasaron inadvertidas en el momento de emisión del espacio, corrieron este martes como la pólvora por las redes sociales después de que la reportera se sintiera molesta por un aficionado que le dijo "guapa" durante un directo. La periodista de Mediaset no tardó un segundo en reaccionar. "María, pero lo de guapa no hace falta. María, periodista". Esta respuesta fue muy aplaudida al denotar un tufillo machista en el tratamiento que el aficionado dispensó a María.

Sin embargo, unos días antes la reportera hablaba así de los jugadores de la selección de Marruecos: “¡Yo quiero dormir con el enemigo! Los pibones que están en la selección de Marruecos… ¡Es alucinante! Subía en el ascensor y decía ‘pero madre mía, ¿cómo son todos tan guapos?’ ¡Todos! Y majísimos, por cierto. Alguien tendrá que consolarles…Yo les invito a un zumo”, decía.

Hasta compañeras de María Gómez han criticado a María por estas palabras. Belén Zurita, periodista deportivo de Movistar+ («Fiebre Maldini») dijo en redes sociales: "Apoyo 100% la petición de RESPETO para todas las compañeras que cubren el mundial. Pero seamos justos. Si esto lo hubiese dicho un periodista sobre un equipo femenino, nos habríamos echado todos encima. La igualdad empieza por nosotras".

Sobre esta polémica, la periodista quiso dejar las cosas claras a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. María Gómez explica que se estuvo preparando "para afrontar la tarea del Mundial", aunque "visto con perspectiva, parece evidente que olvidé un detalle: no me había preparado para el comportamiento de una minoría de aficionados que complicaron enormemente no sólo mi trabajo, sino el de muchas compañeras y compañeros reporteros".

Pero también hace autocrítica por los comentarios sobre los jugadores marroquíes: "Yo misma debo revisar cada día delante y detrás de la cámara mis propios criterios y comportamientos, poniendo en cuestión una educación y un modelo de sociedad que ha grabado a fuego 'verdades' y códigos que, sin duda, ha llegado el momento de revisar de forma serena pero irrevocable. La mejor demostración es que durante el Mundial participé en tono distendido en una sección televisiva que, salvando las distancias, también contribuía a la cosificación de los futbolistas. Pido disculpas por ello. Bastaron un par de intervenciones para darme cuenta de mi error y tras comunicarlo a la dirección del programa, dejé de intervenir en esa sección. De eso, precisamente, se trata: de ser capaces de reconocer nuestros propios errores, empatizar y cuidar el paso hasta que seamos capaces de evitar para siempre seguir tropezando una y otra vez con la misma piedra".