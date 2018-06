Los personajes de ‘Cuéntame’ que dejaron la serie antes de Carlitos

La familia de ‘Cuéntame’ lleva con nosotros 19 temporadas en televisión. Pero, no son todos los Alcántara, ni sus vecinos, los que hoy en día siguen acompañándonos cada semana. La marcha de Carlitos, Ricardo Gómez, ha sido la última, pero antes le precedieron algunas como estas.

A veces los actores de una serie se marchan de ella porque no quieren encasillarse en un papel, otras porque les invitan a irse. Esta segunda fue el caso de Juan Echanove, el querido Miguel Alcántara. La despedida del hermano mayor de Antonio fue una de las más dramáticas de la serie. Miguelón nos dejó un nublado día al pararse su corazón tras recuperar a su hija Diana, la cual había sido secuestrada. De esta manera tan impactante para los espectadores, Echanove ponía punto y final a 12 años dado vida a uno de los personajes más carismáticos de ‘Cuéntame’.

Tras 14 años dando vida a Toni, el actor Pablo Rivero, decidió que necesitaba un cambio en su carrera profesional. Al contrario que su compañero Juan Echanove, Rivero no falleció en la ficción. El personaje de Toni y su profesión de periodista le había llevado a verse envuelto en el mundo de la lucha contra ETA y los GAL. Esta fue la excusa perfecta para que Toni tuviese que trasladarse al extranjero y dejar así atrás a los de San Genaro. A pesar de todo, su despedida dejaba la puerta abierta para un posible regreso más adelante, y así fue. En mitad de la temporada número 18 Toni reaparecía y volvería con su familia para volver a quedarse.

Fuera de la familia Alcántara también ha habido personajes clave que han dejado ‘Cuéntame’. Es el caso de Lluvia Rojo, Pili en la serie. La actriz tomó la misma decisión que Carlitos, Ricardo Gómez, abandonar la serie para crecer profesionalmente y no quedarse encasillada en un papel. Tras 16 años y 18 temporadas tuvimos que ver como Pili decía adiós al barrio que la había visto crecer. Embarazada de gemelos y de la mano de su pareja, la peluquera más carismática se despedía con lágrimas en los ojos. El personaje de Lluvia Rojo cada vez tenía menos relevancia en la trama y era el momento de explorar el mundo exterior.

Otro de los personajes más queridos de la ficción era Desi, el divertido amigo de Antonio Alcántara. Por desgracia, Roberto Cairo, el actor que le daba vida, falleció debido a un cáncer de pulmón antes de comenzar la 16ª temporada. Los guionistas de la serie tuvieron tiempo para rehacer el guion, pero no convenció a los seguidores de la serie. Desi, se marchaba al pueblo y le comunicaba a Clara, su esposa, que se había enamorado de una antigua novia. Este hecho enfadó mucho a los espectadores, quienes no comprendían que el final de Desi fuera engañar a su mujer y abandonar a su familia, pero no lo fue. El supuesto nuevo amor de Desi regresó al barrio con sus cenizas para que descansaran donde él siempre quiso. El capítulo finalizó como era Roberto Cairo y como era Desi, con humor y con sus amigos reunidos en el bar recordando los grandes momentos que vivieron a su lado.