Loli, segunda expulsada de 'MasterChef 6' tras "robar" platos a sus compañeros

La concursante de 'MasterChef 6' no superó la última prueba de eliminación. Tenía que presentar tres postres diferentes, pero estuvo despistada y no lo consiguió. Además fue criticada por coger los platos de otros compañeros.



Loli se convierte así en la segunda expulsada de la edición. "Me ha tocado lo que no me tenía que tocar, el postre. Me voy con una mala leche que no te lo puedes imaginar, no lo he aprovechado con tanta gente fuera. Eso sí, al final la experiencia ha sido lo mejor: venía aquí a aprender, a guisar... dejo una gente maravillosa". Dijo la concursante antes de colgar su delantal.



El principal detonante de la expulsión de Loli estuvo relacionado con su confusión a la hora de coger el postre de otro concursante. Cogió por error de las neveras, las trufas de Jon y los demás compañeros la criticaron. Ella parecía no saber de qué la estaban hablando. Finalmente Loli reconoció haberlo hecho sin ninguna mala intención.



A pesar de lo ocurrido, sus compañeros despidieron a la “abuela” de esta edición emocionados e incluso algunos entre lágrimas.