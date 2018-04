Las luchas por el poder en política, en la nueva serie "Secretos de Estado"

La serie "Secretos de Estado" (Telecinco), cuyo rodaje concluirá en mayo en Madrid, mostrará la política "como nunca antes en la ficción", a través de luchas por el poder con deslealtades personales y profesionales que se destapan tras un intento de magnicidio.

Así lo ha asegurado hoy durante su presentación el actor Jesús Castro, que interpreta al jefe de Seguridad del presidente Alberto Guzmán (Emmanuel Esparza), acorralado por enemigos internos y externos cuando se descubre que es infiel a su mujer, Ana Chantelle (Miryam Gallego) y se genera un huracán mediático y político que amenaza la estabilidad del Gobierno.

Este "thriller" político con tintes de drama romántico arranca con la tentativa de magnicidio al presidente Guzmán, personaje que Emmanuel Esparza ha preparado inspirándose en John F. Kennedy y Adolfo Suárez.

Aunque el actor no cree que existan similitudes entre "Secretos de Estado" y la situación política española: "Fracasaríamos si quisiéramos obligar a la gente a estar atenta a una serie que le cuenta lo mismo que el panorama político actual".

En Hillary Clinton ha buscado reflejarse Myriam Gallego para ponerse en la piel de la primera dama Ana Chantelle, una mujer "con aspiraciones políticas" que no desaprovechará la ocasión al ver a su marido envuelto en un escándalo por su relación extramarital con su jefa de prensa, Michelle Calvó (Paula Campillo).

"He visto 'House of Cards' para documentarme pero no me dieron directrices para inspirarme en ella", ha contado Gallego, para quien esta ficción "habla sobre el poder, la ambición y las cloacas de la política".

José Luis García Pérez encarna a Gutiérrez Casas, expresidente del Ejecutivo y mentor de Guzmán, papel para el que se ha remitido a obras de Shakespeare porque "ningún político actual está a la altura" de su personaje, verdadero líder en la sombra y organizador de conspiraciones.

"Mi personaje sabe manejar muy bien todo lo que ocurre", ha manifestado García Pérez, para quien la serie refleja "cómo influye el poder en nuestras vidas" y versa "sobre los políticos y no sobre política".

La "erótica del poder" es otro elemento en las tramas de esta serie, ha apostillado la actriz Paula Campillo, para quien resulta satisfactorio trabajar en un proyecto "que cuenta la historia de mujeres fuertes sin tapujos".

Todos los protagonistas han recalcado que "Secretos de Estado", dirigida por Frank Ariza ("Perdóname Señor") no pretende plasmar "ninguna realidad actual" y va "más allá de la política para centrarse en las vidas de los protagonistas".

Aún sin fecha de estreno, la serie está producida por Telecinco en colaboración con Melodía Producciones y se rueda en localizaciones naturales y urbanas de Madrid y alrededores, de forma que el Palacio Villalís de la urbanización La Moraleja se convierte en la residencia del jefe del Gobierno, mientras que la Real Academia de Farmacia y el antiguo hospital de la calle Maudes serán espacios del Palacio de la Moncloa.