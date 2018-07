Jenaro Castro cree que plantilla RTVE es desproporcionada y falta inversión

El director de "Informe Semanal", Jenaro Castro, uno de los cuatro candidatos del PP al Consejo de Administración de RTVE, ha considerado hoy en el Senado que los problemas de la Corporación son estructurales, como su plantilla "desproporcionada" y la falta de financiación.

Castro, que ha comparecido ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, antes de la celebración del pleno extraordinario a las 17 horas, en el que se votará la composición de este órgano, ha defendido optimizar las plantillas y, tras recordar que RTVE perdió el liderazgo después de la retirada de la publicidad, ha señalado que no se puede hacer una programación competitiva sin presupuesto.

"Creo en la libertad de prensa y de expresión, nunca he militado ni milito en un partido, no tengo más carné que el de identidad (...), me considero libre e independiente gobierne quién gobierne, creo que puedo ayudar en esta etapa transitoria porque conozco la casa, conozco a la gente y creo en RTVE como servicio público", ha dicho Castro a los senadores.

El candidato ha reconocido que la corporación "ha sido y es un arma arrojadiza en la disputa política y nos tenemos que aplicar todos las lección" y ha subrayado que la televisión pública no es de los políticos ni tampoco de los profesionales, es de los ciudadanos, que son "los destinatarios, pero también los accionistas y los dueños".

Castro ha asegurado que "muchísimos trabajadores rechazamos el linchamiento y exigimos respeto y transparencia para todos y cuando digo todos, digo todos, los de blanco, los de negro, los del lazo y los de sin lazo".

Ante las críticas de algunos senadores, ha asegurado que en RTVE existe una "verdadera pluralidad, muy por encima de la proporcionalidad parlamentaria".