Javier Cámara, un ministro mediocre con ínfulas en "Vota Juan" para TNT

Javier Cámara se mete en el papel de un anodino ministro de Agricultura que, por un cúmulo de circunstancias, aspira a la Presidencia del Gobierno en "Vota Juan", comedia cuyo rodaje arranca el 21 de junio y que estrenará TNT en España la próxima temporada televisiva.

Después de dedicarse a la ficción internacional con "Narcos" y "The Young Pope", el actor logroñés regresa al ámbito español con una visión humana de la política que "no tiene nada que ver con la realidad" pero muestra "la punta del iceberg" de las intrigas del poder, ha dicho hoy durante su presentación.

Durante ocho episodios de 30 minutos el espectador asistirá a los intentos del ministro de Agricultura Juan Carrasco (Cámara) por ostentar la Presidencia del Gobierno, para lo que contará con la ayuda de su directora de Comunicación (María Pujalte), quien intentará "salvarlo del abismo y del caos", ha apuntado la actriz.

"Hemos visto a políticos hacer el ridículo al intentar explicar lo inexplicable. Siempre me ha interesado ver cómo lo empujan a defender lo indefendible y cómo llegan luego a sus casas. Viven en la irrealidad, no bajan a la calle, y esa distancia me fascina", ha dicho Cámara sobre lo que pretende reflejar con su personaje.

Esta incursión en un género poco explorado en España como es la comedia política lleva la firma de Diego San José ("Ocho apellidos vascos") y Juan Cavestany ("Vergüenza"), cuenta con la dirección de Víctor García León ("Selfie") y David Serrano ("Tenemos que hablar") y está producida por TNT y 100 Balas.

Tanto sus responsables como los actores han querido desvincular la trama de la serie de la realidad, han asegurado que no se han inspirado en ningún protagonista de la política española del pasado o del presente, y han garantizado carcajadas al espectador gracias a los diálogos y a "situaciones peripatéticas", ha asegurado San José.

No obstante, sí esperan generar "alguna polémica" y "sacudir la conciencia del espectador" aunque "sin ofender", ha apostillado.

"Humor incorrecto", la "miseria" de personajes que ostentan el poder, "vergüenza ajena dolorosa", la política "de puertas para afuera, detrás de la rueda de prensa" son, en palabras de San José, algunos de los ingredientes de "Vota Juan", que estrenará TNT a partir de septiembre en su canal lineal y bajo demanda a través de las plataformas de televisión de pago en las que se ofrece en España.