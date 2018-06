Imanol Arias, sobre el cupo vasco: "No es que se lleven 500 millones así como así"

No se ha cortado el actor Imanol Arias en su visita a 'El Hormiguero'. Al menos en lo que al concierto vasco se refiere, un tema de evidente actualidad y que él, que creció en Ermua (Vizcaya) conoce bien. "Cuando has vivido allí hay que entenderlo. No se llevan 500 millones porque sí. Eso está sujeto a algo que pasa en el País Vasco: muy poca corrupción en el Gobierno, mucho fondo social, no hay tanto trabajo basura, es una sociedad más estructurada y tiene un cumplimiento con Hacienda brutal. No sé si es algo histórico que tengo asumido", ha defendido Arias.

Asimismo, preguntado por el presentador, Pablo Motos, sobre el reciente cambio en el Gobierno, el intérprete ha afirmado que "gobernar se hace muy difícil porque hay que estar contínuamente en una pelea mediática", y ha señalado que antes de abordar problemas reales, como las pensiones de los jubilados, "hay que hacer demasiado ruido". Además, ha confesado que si ahora hubieran elecciones, votaría "al más joven" por ser "el que menos pasado tenga y el que más ganas tenga de entrar ene esea pelea"

El actor ha indicado que hay que pactar "a largo plazo": "Ahora se vive todo muy al día y antes había un concepto de generaciones, progresos... Ese día a día no es tan importante, es ingobernable. Hay que pensar un poco más en el futuro.

En este sentido, el artista ha criticado la moda de "lo políticamente correcto" a la que se ha referido Motos en un momento de la entrevista: "Te quita más ganas de vivir con gente más allá de tus cercanos. Te intima y a veces te intima. Al final, te metes en un agujero. Nos hace más mezquinos porque nos conocemos menos"

El futuro de 'Cuéntame' sin Carlitos

Sobre la salida de Ricardo Gómez de 'Cuéntame' (Carlitos, en esta serie), el leonés ha desvelado que "lo sabíamos desde el principio de la temporada". "Además, una persona con esa edad y esa trayectoria, que tome una decisión como esta y que todos lo entendamos dice mucho de él. Si todos hemos crecido ahí, a él se le ha notado más. De momento vamos a tener al menos una temporada más. Ojalá sean dos y podamos terminar bien la trama", ha indicado.