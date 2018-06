Guía para saber dónde podrás ver LaLiga, la Champions, la Europa League y la Copa la próxima temporada

Telefónica se ha hecho con los derechos de emisión de todos los partidos de LaLiga para el mercado residencial en su modalidad de pago para las próximas tres temporadas, de 2019 a 2022, por 2.940 millones de euros, según ha informado la compañía.



La empresa líder en el mercado de telefonía en España, ha cerrado un acuerdo con Mediapro para la adquisición de los derechos de emisión de la Liga de Campeones y la Liga Europa en el mercado residencial español para las próximas tres temporadas por 1.080 millones de euros (360 millones cada una).



El coste neto estimado de la inversión en los derechos de la 'Champions', la Liga Europa y LaLiga (adjudicados esta misma semana) sube un 5 % respecto a la última temporada de ambas competiciones, lo que supone un impacto de unos 40 millones de euros en la primera temporada. A partir de la segunda, el coste se mantendrá estable.

Telefónica tiene el 100 % de los derechos del fútbol de pago en el mercado residencial, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Por su parte, Mediapro gestionará los derechos de los establecimientos públicos y mantendrá la difusión de las dos competiciones a través de beIN Connect, al tiempo que emitirá en abierto un partido por jornada de los equipos españoles en la Liga Europa.



Por tanto, tanto la Champions como la Europa League o LaLiga, solo se verán por los canales de pago que tiene Movistar.



Orange y Vodafone deberán recomprarle los derechos si quieren emitirlas. Movistar creará una propia marca para dejar de emitir los partidos por Bein Sports.

Mediapro ofrecerá en exclusiva resúmenes en abierto de las competiciones y los partidos de Primera División y Segunda División, de pago, para su difusión únicamente en establecimientos públicos (clientes no residenciales). El lote también incluye seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs) de pago, en no exclusiva y resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva. El precio pagado por el grupo de Jaume Roures rondaría los 481 millones de euros.



En total, el precio de venta de estos cuatro lotes para el trienio 2019-2022 ha sido de 3.421 millones de euros (una media de 1.140 millones de euros por temporada), lo que supone un incremento de un 15% respecto a los cuatro lotes equivalentes en el trienio anterior (2.978 millones de euros).



La Copa del Rey y la 2ª División no están incluidos en estos tres lotes del próximo trienio (sí lo estaban de alguna manera en el anterior trienio).

La Federación Española de Fútbol (RFEF) informó a los clubes de Segunda división B y Tercera que estudia la posibilidad de negociar la comercialización conjunta de los derechos televisivos de sus competiciones, para "mejorar las condiciones económicas" de éstos "y los intereses del fútbol no profesional".



En una circular publicada sobre la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones que organiza, y en base a la titularidad exclusiva que ostenta de los derechos para su explotación comercial, la RFEF se refirió a la opción "de llevar a cabo, en su caso, la negociación conjunta sin ninguna limitación".